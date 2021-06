Gottesdienste in Duisburg: Hier feiern Protestanten vor Ort

Duisburg. Fallende Inzidenzzahlen machen Gottesdienste in der Kirche wieder möglich. Eine Übersicht, wo und wie evangelische Gemeinden in Duisburg feiern:

Gottesdienste per Telefonkonferenz oder live übertragen ins Internet: Viel hatten sich die Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreis Duisburg in den vergangenen Monaten einfallen lassen, um den Gläubigen die Feier der Messe zu ermöglichen. Die fallende Corona-Inzidenz (44,1 – Stand 2. Juni) erlaubt jetzt wieder einen sorgenfreieren Gottesdienst in der Kirche – was viele Gemeinden im Stadtgebiet ab dem kommenden Wochenende ausnutzen.

Im Gotteshaus, auf der Wiese und im Internet: Von Gemeinde zu Gemeinde wird der Gottesdienst weiter ganz unterschiedlich gehandhabt. Bei Präsenz gelten strenge Hygieneschutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstand, Unterschiede gibt es dagegen bei der Anmeldung. Im Einzelnen informieren die Internetseiten der jeweiligen Gemeinde ausführlich.

Evangelische Gottesdienste im Duisburger Norden