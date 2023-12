Fahrgäste bewerten Bahnhöfe: Bitteres Ranking für NRW

Duisburg Eine Auswertung von Google-Rezensionen für Großstadt-Bahnhöfe ergibt ein Ranking. Auf diesen Plätzen landen Duisburg und 18 weitere NRW-Städte.

Bei Google Maps haben Nutzer für Bahnhöfe in den 50 größten deutschen Städten inzwischen rund 145.000 Bewertungen abgegeben. Damit vermittelt der Online-Kartendienst einen vergleichbaren Eindruck davon, wie zufrieden Fahrgäste über Jahre hinweg sind. All diese Nutzer-Kritiken wurden nun für ein Ranking ausgewertet, mit dem ein Vergleichsportal auf sich aufmerksam machen will (siehe unten). Das Ergebnis: der „Beliebtheits-Check: Das sind Deutschlands bestbewertete Bahnstationen“. Das inoffizielle Passagier-Ranking offenbart ein deutliches Ost-West-Gefälle, die NRW-Städte schneiden schlecht ab. Von den Ruhrgebietsstädten landet Duisburg als Fünftletzter am weitesten hinten: Platz 46. Die Rezensionen für die 14 Duisburger Bahnhöfe fallen dabei sehr unterschiedlich aus.

Lesen Sie auch diese neuen Artikel zum Duisburger Hauptbahnhof:

Laut Auswertung werden die 797 berücksichtigten Bahnhöfe von Google-Nutzern mit durchschnittlich 3,76 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die besten Rezensionen erhalten ostdeutsche Bahnhöfe: Die 38 Leipziger Bahnhöfe bekommen mit durchschnittlich 4,35 Sternen das bundesweit beste Zeugnis dieser Art. Auf den Plätzen 2 bis 4 folgen die Bahnhöfe in Dresden (4,2), Potsdam (4,17) und Erfurt (4,16).

Die WAZ-Lokalredaktion Duisburg informiert Sie auch bei WhatsApp. Jetzt kostenlos abonnieren: Hier erhalten Sie ein tägliches Nachrichten-Update mit den Neuigkeiten aus Duisburg auf Ihr Smartphone.

Google-Bewertungen von Bahnhöfen: NRW-Städte schneiden im Ranking schlecht ab

Am Ende der Rangfolge wimmelt es von NRW- und Revier-Bahnhöfen. Von den neun Städten mit den negativsten Durchschnittsbewertungen befinden sich fast alle in Nordrhein-Westfalen:

Oberhausen belegt Platz 42 (3,24 Sterne),

belegt Platz 42 (3,24 Sterne), Krefeld 43 (3,23),

43 (3,23), Mülheim 44 (3,19),

44 (3,19), Gelsenkirchen 45 (3,12)

45 (3,12) – und Duisburg den 46. Rang (3,09). Schlechter wurden nur die Bahnhöfe

den 46. Rang (3,09). Schlechter wurden nur die Bahnhöfe in Hagen (47. Platz/3,05 Sterne),

(47. Platz/3,05 Sterne), Ludwigshafen (48./2,8),

(48./2,8), Leverkusen (49./2,78)

(49./2,78) und Mönchengladbach (50./2,61) bewertet.

Von den NRW-Städten kommen bei den Google-Rezensionen folgende Bahnhöfe besser weg:

Münster (6. Platz/4,0 Sterne),

(6. Platz/4,0 Sterne), Aachen (17./3,88),

(17./3,88), Bielefeld (24./3,76),

(24./3,76), Köln (24./3,76),

(24./3,76), Essen (27./3,72),

(27./3,72), Düsseldorf (28./3,71),

(28./3,71), Wuppertal (32./3,56),

(32./3,56), Bochum (33./3,53),

(33./3,53), Dortmund (33./3,53),

(33./3,53), Bonn (36./3,6)

(36./3,6) und Hamm (36./3,46).

Viele schlechte Bewertungen für den „Lost Place“ Duisburg Hbf

Duisburgs Abschneiden ist vor allem bestimmt von den Bewertungen für den Hauptbahnhof der Stadt: 1704 der 2082 Duisburger Rezensionen wurden für diesen abgegeben. Der Schnitt: 3,1 Sterne. Die Nutzer – viele bebildern ihre Kritik auch – haben völlig unterschiedliche Bewertungskriterien. So unterschiedlich Prioritäten, Rechtschreibung und Ausführlichkeit der Rezensenten sind: Sie alle eint die Skala von einem Stern bis zu fünf Sternen.

Das schlechte Abschneiden Duisburgs verwundert nicht: Der Hauptbahnhof hier erlangte durch den Sanierungsstau und die wiederholte Verschiebung der Modernisierung, durch das undichte Dach und die splitternde Fensterwand mit dem Gaffer-Klebeband als „Lost Place“ bundesweite Bekanntheit. Er ist noch immer ein Symbol für die jahrzehntelange Vernachlässigung der Verkehrsinfrastruktur an Rhein und Ruhr, die sich auch in dem Rezensionsranking widerspiegelt. Seit 2022 wird die Gleishalle Bahnsteig für Bahnsteig umgebaut – bis 2028.

Lesen Sie auch diese Artikel über den Duisburger Hauptbahnhof:

Schlechteste Bewertungen für Trompet und Rheinhausen-Ost, beste für Meiderich-Ost und Großenbaum

Für die Stadtergebnisse wurden jeweils alle Bewertungen „berücksichtigt, dann aber mit der Anzahl der Bewertungen gewichtet, damit das Durchschnittsergebnis möglichst aussagekräftig ist“, erklärt ein Sprecher für das verantwortliche Online-Casino-Vergleichsportal die Methodik.

Abonnieren Sie unseren Duisburg-Newsletter gratis: Wir schicken Ihnen jeden Abend eine E-Mail mit allen Duisburger Nachrichten und Artikeln des Tages: Hier können Sie den Duisburg-Newsletter direkt bestellen.

Die zweitmeisten Bewertungen der Duisburger Bahnhöfe erhielt mit 97 Rezensionen der Bahnhof Trompet in Bergheim (Regionalbahn RB31). Die jüngste ist allerdings bereits ein Jahr alt. Trotz des miesen Sterne-Schnitts von 2,5 ist Trompet nicht unter den zehn am schlechtesten bewerteten Bahnhöfen des Gesamt-Checks.

Darunter sind Bahnhöfe mit Durchschnittswerten von 1,7 bis 2,3 Sternen vertreten – jedoch nicht Rheinhausen-Ost. Dabei hat diese Station einen miserablen Schnitt von 2,0. Aber: Die Studienmacher berücksichtigten nur Bahnhöfe, die mindestens 25 Rezensionen erhielten. Rheinhausen-Ost hatte bis zum 8. Dezember – nur 24.

Der am besten rezensierte Duisburger Bahnhof, der mindestens 25-mal bewertet wurde, ist der in Großenbaum (S1). Dieser erhielt im Schnitt 3,8 Sterne (siehe Grafik).

>> Hintergrund des neuen Bahnhofsrankings / VRR-Stationsbericht für Duisburg

Die Untersuchung wird präsentiert von der Online-Glücksspiel-Vergleichsseite www.onlinecasinosdeutschland.com. Warum diese ausgerechnet mit einem Bahnhofsvergleich um Aufmerksamkeit buhlt? Ein Sprecher versucht sich auf Nachfrage an einer inhaltlichen Erklärung: Auch beim Bahnfahren spielten Glück und Pech eine Hauptrolle, etwa bei Streiks.

Die Untersuchung hat eine auf solche Datenauswertungen spezialisierte Kommunikationsagentur durchgeführt. Diese bleibt im Hintergrund, um die Werbeeffekte für ihre Kunden zu erhöhen. Die gesamten Ergebnisse der Auswertung wurden dazu auf www.onlinecasinosdeutschland.com veröffentlicht.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr veröffentlicht jährlich die Bewertungen von Profi-Testern auch für die 14 Duisburger Bahnhöfe. Zuletzt schnitten am besten die Bahnhöfe Ruhrort und Schlenk ab, am schlechtesten Hochfeld-Süd.

Lesen Sie auch die Ergebnisse der VRR-Stationsberichts 2022: Das ist Duisburgs schlimmster Bahnhof.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg