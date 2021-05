Golfclub Röttgersbach: Einbrecher scheitern an Eingangstür

Ein Einbruchsversuch im Clubhaus des Golfclubs Röttgersbach scheiterte bereits an der gut gesicherten Eingangstür. Die Polizei Duisburg sucht jetzt Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Duisburg versucht, in das Clubhaus des Golfclubs Röttgersbach an der Ardessstraße einzubrechen. Er scheiterte jedoch daran, die Eingangstür aufzuhebeln.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Einbrecher am Mittwochabend gegen 23 Uhr versucht haben, durch die gut gesicherten Türen in das Haus zu kommen. Als das aber misslang, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 0203 2800 entgegen.

