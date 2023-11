Ein Mannschaftswagen der Polizei Duisburg war am Dienstagmorgen in einen Unfall verwickelt.

Unfall Golf kracht in Polizei-Mannschaftswagen – zwei Verletzte

Duisburg. Ein Mannschaftswagen der Duisburger Polizei fährt mit Blaulicht in Richtung A 59. Dann kollidiert er mit einem VW Golf. Zwei Personen verletzt.

Schwerer Unfall auf der Duisburger Straße am Dienstagmorgen: Nach ersten Informationen prallte dort um 8.15 Uhr ein VW Golf mit einem Mannschaftswagen der Polizei zusammen.

Der Wagen der Einsatzhundertschaft war mit Blaulicht im Duisburger Norden in Richtung der A59-Auffahrt unterwegs gewesen. In Höhe der Rhein-Ruhr-Halle kollidierte er dann mit dem schwarzen Golf, der in Richtung Marxloh fuhr.

Die 52 Jahre alte Fahrerin des Golf wurde bei dem Unfall verletzt, ebenso ein Polizist (34). Retter brachten sie in eine Klinik. Der Golf sowie der Mercedes-Sprinter der Polizei wurden stark beschädigt.

Aus Neutralitätsgründen ermittelt nun das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei zur Unfallursache. Zeugenhinweise werden dort unter der Telefonnummer 0211 870 7102 entgegengenommen.

