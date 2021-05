Durch den Zusammenprall in Duisburg-Aldenrade öffneten sich die Airbags des Golfs.

Unfall Golf-Fahrer (19) prallt in Duisburg vor Supermarkt-Wand

Duisburg. Ein 19-Jähriger ist in Duisburg-Aldenrade mit seinem Golf in die Wand eines Supermarktes gekracht. Er war offenbar zu schnell unterwegs.

Ein 19-Jähriger ist am Mittwochabend in Duisburg-Aldenrade mit seinem Golf in die Wand eines Supermarkts gefahren.

Nach Erkenntnissen der Polizei war der junge Autofahrer gegen 19 Uhr auf der Planetenstraße zu schnell unterwegs und touchierte einen entgegenkommenden Mercedes, der gerade links abbiegen wollte.

Unfall in Duisburg-Aldenrade: Beifahrerin wird in Klinik behandelt

Durch den Zusammenprall verlor der 19-Jährige die Kontrolle über den Wagen, kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Begrenzungspfosten und krachte schließlich in die Außenwand der Supermarktfiliale.

Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Seine 20 Jahre alte Beifahrerin brachten Retter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

