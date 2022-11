Gleich zwei Einbrüche in Duisburger Innenstadt-Apotheke

Die Polizei war am Dienstagmorgen in der Duisburger Innenstadt vor Ort.

Duisburg. Gleich zweimal wurde in die Löwen-Apotheke in der Duisburger Innenstadt eingebrochen. Im ersten Fall musste der Täter nicht lange gesucht werden.

Am Dienstagmorgen beobachteten Passanten die alarmierten Polizisten bei ihrer Arbeit an der Königstraße. In der Nacht hatten Unbekannte die Serviceklappe der Apotheke aufgehebelt und Geld gestohlen.

Zweiter Einbruch innerhalb kurzer Zeit in Duisburger Apotheke

Die Ermittler prüfen nun auch einen Zusammenhang zu einem Einbruch, der sich kurz zuvor in der Apotheke ereignete. Am Wochenende war ein drogenabhängiger Mann in das Ladenlokal eingestiegen. Mitarbeiter entdeckten ihn dann am Montagmorgen schlafend in der Apotheke.

Einsatzkräfte brachten ihn dann ins Gewahrsam. Im Laufe des Montags kam der Täter allerdings wieder frei.

