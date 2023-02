Glasfaserausbau in Duisburg: Hausbesitzer müssen zustimmen

Duisburg. In Duisburg können bald mehr Häuser ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Warum die Eigentümer befragt werden und der Dezernent drängt.

Mit dem Breitbandausbau geht es weiter voran, teilt die Stadt Duisburg mit. In den vergangenen Monaten seien mit einigen Netzbetreibern Vereinbarungen getroffen worden, um privatwirtschaftlich den Glasfaserausbau im Stadtgebiet zu forcieren und so eine auf moderner Glasfasertechnologie basierte Breitbandversorgung für Duisburg zu gewährleisten.

Die Netzbetreiber werden in den nächsten Wochen eine Abfrage, die sogenannte Nachfragebündelung, durchführen, welche sich an Eigentümerinnen und Eigentümer von Immobilien in den jeweils auszubauenden Stadtbezirken richtet. Hier besteht dann die Möglichkeit, sich für einen Glasfaseranschluss zu entscheiden und den Netzbetreiber zu ermächtigen, die jeweiligen Immobilien an das zukunftsfähige Glasfasernetz anzubinden.

Dezernent: „Jetzt ist der Zeitpunkt, einem Hausanschluss zuzustimmen“

Um von einem zukunftssicheren Glasfaseranschluss zu profitieren, ist aber unbedingt das Einverständnis der jeweiligen Eigentümer erforderlich. Sofern sich Mieter für einen Breitbandanschluss interessieren, sollten sie auf die Vermieter zugehen und diese auf das Angebot aufmerksam machen, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Da die Unternehmen nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip agieren, setzen diese für einen erfolgreichen Start des Ausbaus auf Nachfragequoten, welche vorab erfüllt werden müssen. Die Höhe dieser Quote legt allerdings jeder Netzbetreiber selbst fest.

„Ein Glasfaseranschluss ist die zukunftssichere Grundlage für die Digitalisierung, egal ob TV, Internet, Telefon oder Streaming“, wird Digitalisierungsdezernent Martin Murrack zitiert. Jetzt sei der Zeitpunkt, einem Hausanschluss zuzustimmen. „Wenn sich in dieser Phase zu wenig Eigentümer für einen Hausanschluss mit Glasfaser entscheiden, kann es sein, dass der Ausbau in diesem Gebiet vorerst nicht realisiert wird.“

