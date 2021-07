Gewinnspiel: Fotoshooting mit Star-Fotograf Guido Karp

Gestylt von Profis, fotografiert vom Profi: Vorher-Nachher-Bilder von einer Princess For One Day - Aktion.

Duisburg. Einmal Star sein: Promi-Fotograf Guido Karp, der Madonna und Phil Collins fotografierte, kommt nach Duisburg. Wir verlosen ein Foto-Shooting.

Promi-Fotograf Guido Karp kommt mit seiner „Princess For One Day“-Tour nach Duisburg. Mit dem richtigen Styling und professionellem Licht setzt er Frauen so in Szene, wie er es sonst mit Stars wie Robbie Williams,Tina Turner oder Helene Fischer macht. Nach dem Motto „vorher: schön - nachher: noch schöner“ sollen sie ein paar schöne Stunden erleben und ein traumhaftes Foto von sich bekommen.

Karps hat Musiker quer durchs Alphabet vor der Linse gehabt. Das Cover-Foto von Robbie Williams „Live at the Albert“ ist von ihm, das Single-Foto zu „Candle in the wind“ von Elton John ist ebenfalls ein Karp. Jetzt also Duisburger Frauen, die es „verdienen, sich schön zu fühlen und sich verwöhnen zu lassen“, wie es auf der Webseite zum Angebot heißt.

Corona: Statt Tourneen Charityprojekte für die Veranstalter-Szene

Der 58-Jährige stammt aus Rheinland-Pfalz und lebt in Los Angeles. Sein erstes gedrucktes Foto erschien in der Rhein-Zeitung und zeigt Otto Waalkes. Zwei Schlaganfälle bremsten Guido Karp aus, auch die Corona-Pandemie machte Tournee-Begleitungen unmöglich. Stattdessen entwickelte er ein Mentoringprogramm für Fotografen und fotografierte für das Charityprojekt #künstlerhelfen: Fotos von The Scorpions oder Thomas D. wurden signiert und verkauft, um während der Pandemie Roadies oder Caterer zu unterstützen.

Das Princess For One Day-Paket

Das Komplett-Paket mit Sekt, Make-up, Haar-Styling, Foto-Shooting und Bild kostet pro Person 159 Euro, Termine sind von 10.30 bis 16.30 im Zwei-Stunden-Takt buchbar. Abends gibt’s noch das Angebot für ein exklusives Covergirl-Shooting. https://princess-for-one-day.com/de/buchung/Duisburg/termine

Es gelten Corona-Schutzmaßnahmen wie Abstand, Maske und Handhygiene. Die Teilnahme ist für Getestete, Genesene oder Geimpfte möglich.

Weitere Infos: https://www.princess4oneday.com/

