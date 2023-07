Gewerkschaft fordert: „Sonnenmilch-Flatrate“ für Bauarbeiter

Duisburg. Ständige Sonneneinstrahlung und starke Hitze: Eine Gewerkschaft fordert eine „Sonnenmilch-Flatrate“ für Bauarbeiter – auch in Duisburg.

Hitze und dauerhafte Sonneneinstrahlung: Die Gewerkschaft IG Bau fordert eine Sommer-Flatrate für Wasser und Sonnencreme auf dem Bau in Duisburg.

Bauarbeiter, Fassadenreiniger oder Garten- und Landschaftsbauer in Duisburg sollten gesund durch den Sommer kommen und im Job keine „Sonnen-Kompromisse“ machen, unterstreicht die Gewerkschaft in einer Mitteilung des Bezirks Duisburg-Niederrhein. Nicht nur der akute Sonnenbrand sei gefährlich. Auch die ständige Einstrahlung lasse die Haut früher altern und könne zu Hautkrebs führen.

„Sonnencreme und Wasser muss es für die, die draußen arbeiten, kostenlos geben. Es geht um eine Flatrate für Sonnenmilch und Wasser – bezahlt vom Chef. Wichtig dabei: Das ist kein Goodie, kein freiwilliger Service vom Betrieb. Nein, Durstlöschen ist Sache vom Chef. Genauso wie der Schutz vor intensiver Sonne“, sagt die Vorsitzende Karina Pfau. Ihr Vorschlag: Aus Desinfektionsmittel-Spendern sollen Sonnenmilch-Spender gemacht werden. Vorbild beim Umrüsten der Spender von Hygiene auf Sonnenschutz seien die Niederlande.

IG-Bau Duisburg-Niederrhein erinnert an Getränke-Verpflichtung

Die IG Bau Duisburg-Niederrhein rät allen „Draußen-Jobbern“, auch selbst auf eine Sonnencreme mit möglichst hohem Lichtschutzfaktor zu achten.

Zudem wiederholt sie Faustregeln zum Wassertrinken: : An heißen Arbeitstagen alle 15 bis 20 Minuten ein volles Wasserglas – mindestens aber zweieinhalb Liter Flüssigkeit am Tag. Karina Pfau erklärt dazu außerdem: „Arbeitgeber sind bei Hitzearbeit dazu verpflichtet, Wasser oder andere nicht alkoholische Getränke zur Verfügung zu stellen.“ Das sei in der Arbeitsstättenverordnung klar geregelt.

