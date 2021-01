Gewerkschaft fordert kostenlose Masken für Reinigungskräfte

Duisburg. Gewerkschaft IG BAU fordert von Duisburger Reinigungsfirmen für deren Beschäftigte kostenlose Masken. Streitpunkt ist zudem ein Lohnzuschlag.

Duisburger Reinigungskräfte müssen um ihre Gesundheit bangen, wenn sie sich in der Coronakrise um die Hygiene in Büros, Schulen und Krankenhäusern kümmern. Für den Großteil der 3900 hiesigen Beschäftigten dieser Berufsgruppe stehen nach Einschätzung der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) nicht genügend kostenlose Masken zur Verfügung. Die Gewerkschaft kritisiert, es komme immer wieder vor, dass Reinigungsfirmen beim Arbeitsschutz knausern und Beschäftigte den dringend benötigten Mund-Nasen-Schutz aus der eigenen Tasche bezahlen müssen.

„Es kann nicht sein, dass ausgerechnet die Menschen, bei denen das Einkommen kaum für Miete und Lebensunterhalt reicht, auf den Kosten der beruflich genutzten Masken sitzen bleiben", sagt die Bezirksvorsitzende Karina Pfau. „Besonders schwer ist es für Teilzeitkräfte und Minijobber. Das muss sich schnell ändern.“

Duisburger Reinigungsfirmen knausern in der Coronakrise mit Masken

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz zähle zu den Fürsorgepflichten des Arbeitgebers,

betont Pfau. Daran dürfe nicht gespart werden. „Das Tragen einer Atemschutzmaske ist

aktuell Pflicht und erst recht notwendig, wenn Beschäftigte sich am Arbeitsplatz einer

erhöhten Infektionsgefahr aussetzen“.

Daher ruft die die IG BAU Duisburg-Niederrhein die Reinigungsfirmen in der Region dazu auf, umgehend für ausreichend Atemschutzmasken zu sorgen, am besten nach dem FFP2-Standard. „Betroffene berichten davon, dass sie bislang – wenn überhaupt – nur eine einfache OP-Maske kostenlos bekommen. Wenn es nach dem Arbeitgeber geht, soll die dann mehrere Tage halten. Wer den Mundschutz mehrmals täglich wechselt, muss dafür selbst aufkommen“, berichtet die Gewerkschafterin. Dieser Missstand müsse dringend behoben werden.

Wichtig findet sie außerdem, dass die Firmen die besten Masken für die Sicherheit der Beschäftigten zur Verfügung stellen und zusätzlich über den richtigen Gebrauch der sogenannten Aerosol-Filter informierten. „Vom Verformen des Nasenclips bis hin zum Aufsetzen mit vier Fingern, damit die Maske an der Haut abschließt – hierfür sollte es im Betrieb eine Anleitung geben“, so Pfau.

Die Gewerkschaft fordert für die Betroffenen den Erschwerniszuschlag

Viele Reinigungsfirmen würden sich jedoch nicht nur an der Sicherheit ihrer Beschäftigten sparen, sondern auch am Lohn, kritisiert die Gewerkschaft. Denn nach ihrer Ansicht müsse für das Tragen der Maske der Erschwerniszuschlag im Rahmentarifvertrag gezahlt werden. „Viele Firmen verweigern diese Zulage", so die Bezirksvorsitzende Karina Pfau. „Wer stundenlang unter einer Maske körperlich schwer arbeitet, hat den Lohnaufschlag verdient.“

