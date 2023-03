Gewerbesteuer-Senkung: Stadt Duisburg verschickt Bescheide

Die Grund- und Gewerbesteuern zählen zu den wichtigsten Einnahmequellen der Städte. In Duisburg sinken sie nun erstmals nach vielen Jahren.

Duisburg. Erstmals seit vielen Jahren sinken die Grund- und Gewerbesteuern in Duisburg. Diese weiteren Entlastungen wünscht sich die Stadtspitze.

Eine gute Nachricht für die Duisburger Unternehmer: Durch die vom Rat beschlossene Senkung der Gewerbesteuer von 520 auf 515 Prozentpunkte zum 1. Januar 2023 zahlen sie weniger als bislang. „Der Versand der auf dem verminderten Hebesatz basierenden Bescheide erfolgt in den nächsten Tagen“, teilt die Verwaltung mit.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Durch die erfolgreiche Sanierung des Haushalts in den vergangenen Jahren schafft Duisburg damit als erste Ruhrgebietsstadt einen zumindest symbolischen Einstieg in eine erstmalige Senkung der Gewerbesteuer, die vor zehn Jahren unter dem Eindruck großer Haushaltsnot sukzessive auf einen der landesweit höchsten Werte erhöht worden war.

OB Sören Link: Durch großen Kraftakt mehr Spielraum erarbeitet

„Wir haben uns in einem großen Kraftakt mehr Spielraum erarbeitet. Die verbesserte Haushaltslage macht es nun möglich, dass wir in einem ersten Schritt steuerliche Entlastungen an die Duisburger Gewerbetreibenden weitergeben“, sagt Oberbürgermeister Sören Link.

Nachdem in den vergangenen Jahren schon die Kita- und Ogata-Gebühren gesenkt wurden und zusätzliche Mittel in Grün, Sicherheit und die Sanierung von Straßen und Radwegen investiert werden konnten, wurden weitere Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Duisburger Wirtschaft möglich. „Erklärtes Ziel ist es, weitere folgen zu lassen“, betont Kämmerer Martin Murrack.

Grundsteuer B sinkt auch: Bescheide kommen wohl ab Ende April

Ebenfalls beschlossen ist bereits der Einstieg in die Absenkung der Grundsteuer B um zehn Punkte auf einen Hebesatz von 845 Prozent. Aufgrund der umfangreicheren Vorbereitungen werde der Versand der Bescheide wohl ab Ende April erfolgen, teilt die Verwaltung mit. Die Grundsteuer B war 2013 von 695 auf 855 Prozentpunkte erhöht worden. Die Grundsteuer-Reform greift ab 2025, bis dahin muss der Rat der Stadt den dann gültigen Duisburger Hebesatz noch neu festlegen.

Die Duisburger Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer B zählen trotz der Senkungen zu den höchsten in NRW.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg