Gewehre und Drogenplantage bei Duisburger (32) entdeckt

Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg einen Drogendealer gefasst. In seiner Wohnung fanden Beamte eine Plantage und Waffen. So geht es für ihn weiter.

Die Polizei hat in Duisburg einen 32-Jährigen gefasst, der in seiner Wohnung eine kleine Drogenplantage unterhalten und mit Drogen gehandelt hat.

Auf den Mann stießen die Beamten am Sonntagabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle: Auf dem Willy-Brandt-Ring stoppten sie gegen 21.25 Uhr den Duisburger. Dabei stellten die Polizisten fest, dass er in seinem Ford Fiesta unter Drogeneinfluss unterwegs war.

In dem Auto machten sie dann zwei Funde: In einer Laptoptasche entdeckten die Einsatzkräfte Marihuana, in einem Rucksack eine geringe Menge Amphetamin.

Polizei durchsucht Wohnung in Duisburg-Hochemmerich

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde anschließend die Wohnung des Mannes in Hochemmerich durchsucht. In einem Zimmergewächshaus baute er dort Drogen an. Außerdem fand die Polizei zwei Gewehre, Munition, eine PTB-Waffe sowie weitere Betäubungsmittel.

Der 32-Jährige wird nun einem Haftrichter wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeführt.

