Er schlug in einer Bäckerei und an einer Bushaltestelle zu, soll einen Zugreisenden sogar gebissen haben: Innerhalb weniger Monate war ein 28-jähriger Duisburger immer wieder wegen Gewalttätigkeiten aufgefallen. Jetzt musste das Gericht entscheiden, ob er unbefristet in die Psychiatrie kommt.

In einem Sicherungsverfahren vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz drohte ihm die unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Daran, dass der Beschuldigte gravierende psychische Probleme hat, bestand am Ende des dreitägigen Verfahrens kein Zweifel. Doch besondere Umstände machten es möglich, die Unterbringung zur Bewährung auszusetzen.

Die meisten der in der Antragsschrift aufgeführten Taten hatte der 28-Jährige eingeräumt: In einer Bäckerei in der City hatte er sich von einer Frau verfolgt gefühlt und zugeschlagen. Als ein Mann an einer Bushaltestelle stürzte und den Beschuldigten dabei versehentlich berührte, hatte der sich mit Schlägen revanchiert. Einen weiteren ihm unbekannten Passanten schlug der 28-Jährige, weil der ihn angeblich angespuckt hatte.

Unbewiesen blieb, ob der Beschuldigte auch zugebissen hatte

Nur einen Übergriff, bei dem er im Oktober 2018 einen Zugreisenden attackiert haben soll, bestritt der 28-Jährige. Allerdings ließen Zeugenaussagen keinen Zweifel daran, dass er einen Mann durch Schläge auf Kopf und Arm verletzte. Ob er den Geschädigten, wie es die Antragsschrift behauptete, allerdings auch gebissen hatte, blieb unklar.

Ein Gutachter bescheinigte dem 28-Jährigen eine schwere seelische Erkrankung, die durch Drogenkonsum noch verschlimmert worden sei. Allerdings habe sich der Gesundheitszustand des Beschuldigten in den vergangenen anderthalb Jahren deutlich gebessert. Seitdem er regelmäßig seine Medikamente nimmt, kam es zu keiner neuen Tat.

Vor diesem Hintergrund und weil die gewalttätigen Übergriffe zum Glück keine schwerwiegenden Folgen hatten, sah die Kammer es als gerechtfertigt an, die Unterbringung zur Bewährung auszusetzen. Der 28-Jährige wurde für fünf Jahre unter Führungsaufsicht gestellt. Er muss seinen Wohnsitz in einer geeigneten Einrichtung nehmen, regelmäßig seine Ärzte aufsuchen und ihren Anweisungen folgen.