Duisburg. Eine gewalttätige Duisburgerin muss dauerhaft in der Psychiatrie bleiben. Das entschied das Landgericht Duisburg. Was am Prozess besonders war.

Mit einer dauerhaften Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus endete vor dem Landgericht das Verfahren gegen eine 61-jährige Duisburgerin. Das Besondere an dem Prozess: Das Sicherungsverfahren fand ohne die Beschuldigte statt. Ärzte hatten die Frau, die immer wieder durch ihr aggressives und gewalttätiges Verhalten aufgefallen, für nicht verhandlungs- und transportfähig erklärt.

In dem Verfahren ging es um vier Vorfälle, bei denen die Beschuldigte in einer Duisburger Pflegeeinrichtung zwischen Dezember 2016 und Juni 2018 Mitpatienten und Mitarbeiter angegriffen hatte. Mal warf sie einen Teller in Richtung des Kopfes einer Frau oder schleuderte einem Zeugen eine Wasserflasche in den Rücken. Bei anderen Gelegenheiten schlug sie mit einer Tasse oder mit der Hand zu.

Paranoide Schizophrenie: Verständigung mit der Duisburgerin war nicht möglich

Eine Richterin der 2. Großen Strafkammer, ein psychiatrischer Sachverständiger und der Verteidiger der Frau hatten sich bereits bei zwei Gelegenheiten persönlich im Landeskrankenhaus vom dramatischen Gesundheitszustand der 61-Jährigen überzeugen können. Als der Beschlusses für die vorläufige Unterbringung verkündet wurde, war es nicht möglich, auch nur ein vernünftiges Wort mit der Beschuldigten zu wechseln. Ebenso bei einem zweiten Termin, der erfolgte, um ihre Verhandlungsfähigkeit zu prüfen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Duisburgerin schrie die Besucher demnach nur ebenso laut wie unverständlich an und gebärdete sich äußerst aggressiv. Immer wieder war die Frau, die an paranoider Schizophrenie leidet, in der Psychiatrie gelandet. Ihr Zustand hatte sich immer weiter verschlechtert, nachdem sie sich seit 2015 weigerte, Medikamente einzunehmen. Ärzte waren übereinstimmend der Meinung, dass ein Transport zum Gericht den Zustand nur verschlimmern könne und die Frau, aller Wahrscheinlichkeit nach, dort auch gar nicht verstehen könne, worum es in dem Prozess eigentlich geht.

Gericht will die Allgemeinheit vor der 61-Jährigen schützen

Zeugenaussagen ließen wenig Zweifel an der Gewalttätigkeit der 61-Jährigen und an ihrer Schuldunfähigkeit. Sie in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen, sei der einzige Weg, die Allgemeinheit vor weiteren, möglicherweise noch deutlich gefährlicheren Attacken der Beschuldigten zu schützen, so der gerichtlich bestellte psychiatrische Gutachter. Die Kammer sah das am Ende genauso und folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf unbefristete Unterbringung in einer Psychiatrie.