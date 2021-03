Gewalt gehen Frauen kommt meist in der eigenen Familie vor. In Duisburg gibt es am 8. März zum Internationalen Frauentag eine Sprechstunde.

Internationaler Frauentag Gewalt gegen Frauen: Sprechstunde in Duisburg am 8. März

Duisburg. Aktionstag in Duisburg: Polizei und Frauenberatungsstelle sind am Weltfrauentag online und telefonisch ansprechbar für betroffene Frauen.

Beratungen zum Thema „Gewalt gegen Frauen“ auch zu Coronazeiten - das ist für die Kriminalhauptkommissarin Susanne Thelen sowie für Melanie Lüdtke und Anika Walther von der Frauenberatungsstelle Duisburg ein besonderes Anliegen. Am Internationalen Frauentag am 8. März stehen sie online und am Telefon für betroffene Frauen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.

Aber auch Angehörige, Arbeitskollegen, Freundinnen oder Nachbarn von Betroffenen können sich mit Fragen an die Expertinnen wenden. Susanne Thelen betont: „Frauen sind am häufigsten Opfer von Gewalt - und das innerhalb der eigenen Familie. Aus der Gewaltspirale zu entkommen, ist für viele sehr schwer.“

In Duisburg hilft auch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle

Statistisch gesehen werden 25 Prozent der Frauen in Deutschland im Laufe ihres Lebens einmal Opfer von häuslicher Gewalt. „Die Polizei ist für jeden Betroffenen da, und damit meine ich nicht nur Frauen. Sondern auch betroffene Männer und Minderjährige können sich an uns wenden“, so Susanne Thelen.

Die Online-Sprechstunde läuft am Montag, 8. März, von 10 bis 13 Uhr auf Twitter unter @polizei_nrw_du oder auf Facebook unter https://de-de.facebook.com/Polizei.NRW.DU, telefonisch unter 0203 280 1500. Außerhalb des Aktionstages sind die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle unter 0203 280 4254 und die Frauenberatungsstelle unter 0203 3461640 erreichbar.