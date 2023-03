Gesundheitsmesse Duisburg 2023: Darum lohnt sich ein Besuch

Die Gesundheitsmesse Duisburg findet 2023 wieder statt – am 18. und 19. März im Citypalais an der Königstraße. Das Archivbild wurde bei der Messe 2019, der letzten vor der Corona-Zwangspause, aufgenommen.

Duisburg. Vorsorge und Risiken, kostenlose Checks und Vorführungen: Die Gesundheitsmesse ist zurück im Citypalais. Der Eintritt ist frei, der Nutzen hoch.

Die Reise ins Ohr ist der Renner. Mit einer winzigen Sonde erkennen die Spezialisten eines Duisburger Hörakustikers, was im Gehörgang los ist. Alles wird sichtbar – von der krankhaften Veränderung bis zur vermeintlichen Verschmutzung. „Das ist hochspannend“, sagt Frank Oberpichler, Organisator der Duisburger Gesundheitsmesse. Nach vier Jahren Pause durch Corona findet die Messe nun wieder statt. Am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr, informieren 60 Aussteller, vornehmlich aus Duisburg, im CityPalais über Gesundheit und Wellness. Thomas Müller von Hörwelt Duisburg wird dann auch wieder dabei sein und den Besuchern mit einer winzigen Videokamera einen hoffentlich nur spektakulären Blick ins eigene Ohr ermöglichen.

Gesundheitsmesse im Citypalais: Freier Eintritt und hoher Nutzen für die Besucher

Kostenlose Gesundheitschecks, Vorführungen und Vorträge haben in der Vergangenheit jeweils rund 6000 Besucher zur Messe gelockt. Das Besondere: Der Eintritt ist frei und der Nutzen hoch. Selbsthilfegruppen sind ebenso dabei wie Krankenkassen und andere Experten der Branche.

Wie in der Vergangenheit wird die Sana Klinik den Blutdruck oder Blutzucker der Besucher messen. Natürlich nur auf Wunsch. Und Physiotherapeut Jörg Anders ertastet die Wirbelsäule. Auch wer sich für die eigenen Körperfettwerte interessiert, ist am Wochenende im CityPalais gut aufgehoben. Ärzte und Verbände informieren praxisnah rund um Medizin und Gesundheit. Zum einen an den Ständen und zum anderen in zwei Vortragsräumen.

Ein wichtiges und verbrauchernahes Thema ist die Pflege. Wie funktioniert häusliche Betreuung durch ausländische Kräfte, und zwar legal? Darüber spricht Ellen Tenkamp von der Verbraucherzentrale NRW.

Ihr Kollege Harald Rahlke klärt über Leistungen auf, die in der Arztpraxis selbst bezahlt werden müssen, die sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL). Die Anonymen Alkoholiker stellen ihre Arbeit vor. Und die Mediziner.

So schildert Chefarzt Prof. Martin Scholz Operationen an der Wirbelsäule, für die besonderes Geschick erforderlich ist. Chefarzt Prof. Wilhelm Nacimiento informiert über den Schlaganfall, einer der häufigsten Todesursachen weltweit. Und interessant hauptsächlich für Männer: Der Essener Urologe Dr. Tobias Jäger spricht über Testosteron, das wichtigste Geschlechtshormon des Mannes.

Die elfte Gesundheitsmesse ist wie ein Neuanfang

Für Veranstalter Oberpichler fühlt sich die Messe an wie ein Neuanfang. „Ich merke bei zahlreichen Ausstellern, dass sie heiß auf das Format sind“, sagt der 56-jährige Inhaber der Duisburger Kommunikationsagentur Durian. Hinter ihm liegen ein paar leidvolle Jahre. Die zehnte Duisburger Gesundheitsmesse im Jahr 2019 war nämlich die letzte. Nach dem Jubiläum war erst mal Zwangspause. Denn ein Jahr später mussten alle Messen wegen Corona abgesagt werden. „Das war wirtschaftlich ein ziemlicher Gau“, so Oberpichler.

Die Handzettel, die Plakate, die Werbung waren längst produziert und auf dem Weg. Dann stornierten die Aussteller. Zum Glück war die bereits gezahlte Miete für das Citypalais nicht futsch. Sie wird für dieses Jahr verrechnet.

Lob fürs Ordnungsamt

Ein besonderes Lob hat der Organisator für die Veranstaltungsabteilung des städtischen Ordnungsamtes parat. „Die waren nach vier Jahren Pause wieder sofort im Thema. Wir haben auf kurzem Weg alle wichtigen Entscheidungen getroffen. Die Zusammenarbeit ist vorbildlich.“

In der Vergangenheit gab es vergleichbare Messen in Krefeld, Moers und Kalkar. Aber in diesem Jahr will Oberpichler erst mal schauen, wie die Resonanz auf die Messe in seiner Heimatstadt Duisburg ist. Dabei ist er optimistisch: „Bisher läuft alles nach Plan.“

>> FAKTEN ZUR GESUNDHEITSMESSE DUISBURG

Die Messe findet am Samstag, 18. März, und Sonntag, 19. März, jeweils von 11 bis 17 Uhr im ersten Obergeschoss des Citypalais an der Königstraße statt. Der Eintritt ist frei.

im ersten Obergeschoss des Citypalais an der Königstraße statt. Der Eintritt ist frei. Ein wichtiges Thema der Messe sind auch Karrieremöglichkeiten im Gesundheitswesen . Darüber informieren unter anderem Hochschulen und Berufsfachschulen.

. Darüber informieren unter anderem Hochschulen und Berufsfachschulen. Weitere Informationen gibt’s im Internet: gesundheitsmesse.nrw

