Gesuchter Mann zwölf Mal ohne Fahrkarte – vier Monate Haft

Duisburg. Die Bundespolizei hat im Duisburger Hauptbahnhof einen von der Staatsanwaltschaft gesuchten Mann erwischt, der nun in Haft muss – die Details.

Die Bundespolizei hat am Sonntag um 18.40 Uhr, einen Mann (43) im Hauptbahnhof festgenommen. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Duisburg den 43-Jährigen suchte, weil im er in Zügen zwölfmal ohne gültige Fahrkarte erwischt worden war.

Er wurde bereits zu vier Monaten Haft verurteilt. Die Beamten eröffneten ihm den Haftbefehl. Von der Wache der Bundespolizei wurde er an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

