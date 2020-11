Das Bild zeigt Teilnehmer einer Querdenken-Demonstration am 14. November in Karlsruhe. In Duisburg möchte die Initiative am Sonntag, 22. November, demonstrieren.

Corona-Skeptiker Verwaltungsgericht verbietet Querdenken-Demo in Duisburg

Duisburg/Düsseldorf. Die Querdenken-Initiative darf am Sonntag nicht in Duisburg demonstrieren. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Donnerstag entschieden.

Die von der Querdenken-Initiative in Duisburg für Sonntag, 22. November , angemeldete Versammlung in Form eines Aufzugs darf nicht stattfinden. Das hat die 24. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf am Donnerstag entschieden und bekannt gegeben. Einen gegen das Verbot dieser Versammlung gerichteten Eilantrag hat das Gericht abgelehnt.

Zur Begründung hat das Gericht ausgeführt, das von der Duisburger Stadtverwaltung als zuständiger Infektionsschutzbehörde ausgesprochene Verbot der Veranstaltung mit dem Thema „Gegen Diskriminierung – Für Menschenrechte“ erweise sich voraussichtlich als rechtmäßig.

Verwaltungsgericht: Verbot der Querdenker-Versammlung in Duisburg zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit

Zwar stehe die Versammlungsfreiheit unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes, zudem handele es sich bei einem Verbot um einen schwerwiegenden Eingriff in dieses Grundrecht. Dieser Eingriff sei in diesem Falle jedoch „zum Schutz der prinzipiell gleichwertigen Grundrechte Dritter auf Leben und körperliche Unversehrtheit erforderlich“, erklärte das Gericht.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Denn der Versammlungsanmelder habe mit Blick auf die Teilnehmerzahl und die Aufzugsstrecke kein Hygienekonzept vorgelegt, das die Einhaltung der in der Coronaschutzverordnung enthaltenen Vorgaben hinreichend sicherstelle. Darum sei zu befürchten, „dass Teilnehmer der Versammlung gegen infektionsschutzrechtliche Vorgaben wie das Abstandsgebot und die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verstoßen“.

Mehrere tausend Teilnehmer erwartet

Diese Prognose sei aufgrund der Erfahrungen mit früheren Veranstaltungen der Querdenken-Initiative gerechtfertigt, die einen ähnlichen Teilnehmerkreis und vergleichbare Versammlungsthemen aufwiesen. Auch habe der Versammlungsanmelder selbst in der Vergangenheit bereits als Veranstalter derartiger Demonstrationen fungiert.

[Zum Corona-Newsblog für Duisburg]

Ferner könne den durch die Verstöße zu erwartenden Gefahren auch nicht mit einem milderen Mittel, wie etwa der Beschränkung auf eine ortsfeste Kundgebung, begegnet werden. Hierfür fehle es mit Blick auf die avisierte Anzahl von mehreren tausend Teilnehmern bereits an einer geeigneten Örtlichkeit. Zudem seien auch im Falle einer Standkundgebung Verstöße gegen hygieneschutzrechtliche Vorschriften zu erwarten.

Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster eingelegt werden.