Geraubte Statue in Duisburg: Ging es um Kunst oder Material?

Die Bronzestatue „Frau am Fluss“ ist Ende Januar im Goerdeler Park in Duisburg gestohlen worden.

Duisburg. Eine Woche nach dem Raub der Bronzestatue im Goerdeler Park dauern die Ermittlungen an. Derweil wird über die Hintergründe der Tat diskutiert.

Die „Frau am Fluss“ wird in Duisburg weiter vermisst. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärt, fehlt nach dem Raub der Bronzestatue in der vergangenen Woche weiterhin eine heiße Spur. Derweil wird an anderer Stelle diskutiert: Wie sicher ist Kunst im öffentlichen Raum? Und: Ging es bei der Tat um das Kunstwerk, oder bloß um Material?

Diese Fragen kamen am Freitag auf, als der Kulturausschuss im Duisburger Rathaus tagte. Ein Vorschlag lautete, Kunstwerke im Freien zumindest teilweise durch Nachbildungen zu ersetzen, etwa aus wetterfestem Kunststoff.

Gestohlene Statue in Duisburg: Augen auf in Internetportalen

Zum konkreten Fall der Statue im Goerdeler Park könne er keine Auskunft geben, sagt Polizeisprecher Jonas Tepe, „aber erfahrungsgemäß sind die Täter eher auf das Material aus“. An einer Diskussion über die Sicherung von Kunstwerken wolle er sich aber nicht beteiligen; das sei Sache der Politik.

Das Werk des italienischen Bildhauers Pericle Fazzini, das sich seit 1963 im Besitz des Lehmbruck-Museums befindet, ist wohl zwischen dem 27. und 30. Januar abmontiert und wegtransportiert worden. Der offizielle Wert der 1,20 Meter hohen „Frau am Fluss“ ist nicht bekannt.

Um die Bronzestatue „Frau am Fluss“ abzutransportieren, müssen die Täter große Anstrengungen unternommen haben. Foto: Lehmbruck-Museum

Tepe bittet erneut Zeugen, sich bei der Polizei zu melden, damit diese etwa den Zeitrahmen für die Tat weiter eingrenzen kann. Er appelliert auch: „Halten Sie die Augen offen und melden Sie sich, wenn Sie die Statue entdecken.“ Das gelte auch für mögliche Verkaufsanzeigen in einschlägigen Internetportalen.

