Gerast? Mann (21) ohne Führerschein verursacht Auffahrunfall

Die Polizei Duisburg rückte am Montag zu einem Auffahrunfall in Bruckhausen aus.

Duisburg. Drei Autos wurden bei einem Auffahrunfall in Bruckhausen beschädigt. Schuld soll ein 21-Jähriger sein. Nicht nur das wirft ihm die Polizei vor.

Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat am Montag einen Auffahrunfall in Bruckhausen verursacht, drei Wagen wurden beschädigt. Der Mann hatte keinen Führerschein.

Er war laut Polizeibericht am Montag um 14 Uhr mit einem Audi auf einen Mercedes aufgefahren, der an einer Ampel im Kreuzungsbereich Franz-Lenze-Straße/Dieselstraße wartete. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in einen davor wartenden Ford geschoben. „Vermutlich war der Mann im Audi mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs“, berichtet die Pressestelle des Präsidiums.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der 21-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt. Er selber gab sich laut Polizei „ahnungslos“. Trotz Unwissenheit: Er muss sich jetzt mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen und für den entstandenen Schaden aufkommen.

