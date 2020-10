Generalschlüssel machte Duisburger (21) Diebstähle leicht

Duisburg. Wegen Diebstahls stand ein Duisburger (21) vor dem Jugendschöffengericht. Er stahl immer wieder in einem Heim des Landschaftsverbandes.

Aus einer Einrichtung für betreutes Wohnen des Landschaftsverbandes Rheinland in Beeckerwerth verschwanden zwischen August 2019 und Januar 2020 mehrfach Bargeld und Wertgegenstände aus Räumlichkeiten von Mitarbeitern und Bewohnern. Als mutmaßlicher Täter musste sich nun ein 21-jähriger Duisburger vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz verantworten.

Die lange Anklage warf ihm insgesamt 13 Taten vor. Handtaschen und Geldbörsen waren da aus den Räumen der Einrichtung verschwunden. Der Heranwachsende soll aber auch in die Wohnung eines Bekannten eingedrungen und dort gestohlen haben. Und auch auf Weihnachtsmärkten in Duisburg und Düsseldorf, wo er so tat, als wolle er für Standbetreiber arbeiten, ließ er Wechselgeld oder Scheckkarten mitgehen.

Duisburg: 21-Jähriger war erst trotzig, dann geständig

Mit den erbeuteten EC-Karten versuchte er anschließend mehrfach auch Geld an Bank-Automaten abzuheben. Das gelang ihm aber nur in wenigen Fällen und war meist auf kleine Beträge beschränkt. Die Beweislage gegen den Angeklagten war schon vorab ziemlich klar. Denn entweder war Beute bei ihm gefunden worden oder Bilder von Überwachungskameras der Geldinstitute zeigten ihn am Automaten. Und einen erheblichen Teil der Vorwürfe hatte er schon gegenüber der Polizei eingeräumt.

Um so erstaunter waren nicht nur das Gericht und der Staatsanwalt, sondern auch der Verteidiger des jungen Mannes, dass der erst einmal gar nichts sagen wollte. „Nix“, antwortete er auf die entsprechende Frage der Vorsitzenden. Erst nach einer Unterbrechung, in welcher der Anwalt noch einmal energisch mit seinem Mandanten redete, gestand der 21-Jährige die meisten Taten ein.

Jugendschöffengericht gab Angeklagtem Bewährungschance

Am Ende sprach vor allem das Geständnis für ihn. Das Jugendschöffengericht verurteilte den Angeklagten zu zehn Monaten Jugendstrafe mit Bewährung. Damit die Strafe nicht nur auf dem Papier steht, muss er außerdem eine Woche in einer Jugendarrestanstalt verbringen. Juristen sprechen in diesem Zusammenhang zutreffend von einem „Warnschussarrest“.