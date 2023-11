Geldautomatensprengung in Duisburg? Diesmal ist alles anders

An der Fabrikstraße in Duisburg-Ruhrort hat es in der Nacht zu Sonntag Aufregung gegeben. (Archivbild)

Duisburg. Anwohner berichten von einer Geldautomatensprengung in Duisburg-Ruhort. Nebel dringt aus dem SB-Center. Am Ende ist jedoch alles anders.

Dichter Nebel zieht in der Nacht zu Sonntag in Duisburg-Ruhrort aus dem SB-Center der Sparkasse an der Fabrikstraße, Polizei und Feuerwehr rücken mit Blaulicht an. Anwohner berichten in sozialen Netzwerken von einer Geldautomatensprengung. Doch schnell stellt sich heraus: Alles ist anders.

Denn: Als ein Kunde um 1 Uhr an dem Geldautomaten gegenüber dem Späti-Kiosk Geld abheben will, gibt es nach Angaben der Polizei einen technischen Defekt. Aus noch ungeklärter Ursache löste offensichtlich die Verneblungsanlage aus, die Geldautomatensprengern das Leben schwer machen soll.

Da in Ruhrort aber dann doch keine Bande unterwegs war, blieb nur Arbeit für die Feuerwehr: Die Einsatzkräfte entrauchten das SB-Center.

