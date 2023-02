Geldautomaten-Sprengung in Duisburg: Überraschende Festnahme

Duisburg. Schon wieder haben Kriminelle in Duisburg einen Geldautomaten gesprengt. Das Besondere: Danach gab es Festnahmen und überraschende Erkenntnisse.

In Duisburg haben erneut Kriminelle einen Geldautomaten gesprengt, diesmal im Stadtteil Hamborn. Die Besonderheit nach dieser Automatensprengung in der Nacht auf Dienstag: Die Polizei konnte zwei tatverdächtige Männer festnehmen.

Wie Polizeisprecher Stefan Hausch am Dienstagmorgen berichtete, hatten die Täter die Explosion an der Jägerstraße 47 unweit des Hamborner Altmarktes gegen 3 Uhr ausgelöst. Sie hatten einen Automaten gewählt, den der Anbieter vor einem Ladenlokal aufgestellt hatte.

Automaten-Sprengung in Hamborn: Tatverdächtige sind Duisburger

Nach dem Knall alarmierten Anwohner die Polizei – ein Zeuge oder eine Zeugin konnte den Fahndern genaue Hinweise zum Aufenthaltsort zweier verdächtiger Männer übermitteln: Diese seien in einem Hinterhof in der Nähe des Tatorts gestellt worden, so Hausch.

Etwas überraschend handelt es sich bei den 20 und 21 Jahre alten Verdächtigen nicht etwa um Männer mit Wohnsitzen in den Niederlanden: „Es sind Duisburger“, sagt Hausch.

Durch die Explosion seien zwar anscheinend Fenster beschädigt worden, die Statistik des Wohn- und Geschäftshauses sei aber offenbar nicht beeinträchtigt: „Wir mussten keine Evakuierung durchführen.“ Am Dienstagmorgen noch sicherten Kriminaltechniker Spuren am Tatort und an den beiden festgenommenen Männern. Die Explosion sei durch Sprengstoff ausgelöst worden, so Polizeisprecher Hausch.

Die Polizei machte bislang keine Angaben dazu, ob die Täter Geld erbeuten konnten – und auch nicht zu den Fluchtfahrzeugen. Die nahe liegende Frage: Wollten die Täter mit einem Motorroller abhauen?

Sind die Verdächtigen das Motorroller-Duo?

Denn 2022 schlugen unbekannte Automaten-Sprenger fünfmal in Duisburg zu. In diesen drei Fällen im Norden der Stadt beobachteten Zeugen ein Duo, das nach den Detonationen jeweils auf einem Motorroller die Flucht ergriff:

Die Polizei prüft freilich, ob zwischen diesen Taten ein Zusammenhang besteht – und nun auch, ob die beiden Verdächtigen aus Hamborn damit etwas zu tun haben könnten.

Die Fluchten mit dem Motorroller waren ungewöhnlich, weil untypisch: Ermittler der LKA-Sonderkommission „Heat“ gehen davon aus, dass viele der Automatensprengungen in Nordrhein-Westfalen auf das Konto der mehrere hundert Mann starken Bande marokkanischer Einwanderer aus den Niederlanden gehen. Diese flüchten meist mit hochmotorisierten Autos über Autobahnen.

