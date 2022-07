Das Gebäude in Duisburg-Aldenrade wurde bei der Detonation stark beschädigt.

Blaulicht Geldautomat in Duisburg gesprengt: Zeugen beobachten Täter

Duisburg. Ein Geldautomat ist in der Nacht zu Dienstag in Duisburg-Aldenrade gesprengt worden. Zeugen konnten detaillierte Angaben zu den Tätern machen.

Ein Geldautomat ist in der Nacht zu Dienstag in Duisburg-Aldenrade gesprengt worden.

Um 2.47 Uhr beobachteten Zeugen drei mutmaßliche Täter in der Volksbank-Filiale an der Friedrich-Ebert-Straße dabei, wie sie den Automaten sprengten.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Nach Zeugenaussagen sollen ein weißer Transporter und ein roter Motorroller eine Rolle in dem Verbrechen gespielt haben. Das bestätigte Polizeisprecher Stefan Hausch auf Nachfrage.

Geldautomat in Duisburg gesprengt: Erste Fahndung lief ins Leere

Die Fahndung nach den Tatverdächtigen und den Fahrzeugen sei am Dienstagmorgen zunächst ins Leere gelaufen. Die Ermittlungen laufen nun weiter.

Die Volksbank Rhein-Ruhr erklärte am Dienstagmorgen: „Die Polizei ist vor Ort, um die notwendigen Ermittlungen einzuleiten. Das Gebäude hat einen großen Schaden erlitten und kann im Moment nicht betreten werden. Personenschäden hat es nicht gegeben. Wie hoch der Schaden ist und wann die Filiale wieder betreten werden kann, ist aktuell noch unklar.“ Das Geldinstitut bat, vorerst von Besuchen abzusehen.

Die Ermittlungen in der Bank laufen am Dienstagmorgen. Foto: Volksbank

Zuletzt hatten Automatensprenger im Februar 2022 zweimal in Duisburg zugeschlagen. Sie schlugen dabei in Großenbaum und in der Altstadt zu.

Diese Meldung aktualisieren wir fortlaufend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg