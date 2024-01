Alarm Geldautomat in Duisburg gesprengt? Dieser Fall ist anders

Duisburg Qualm dringt aus einer Bankfiliale in Duisburg, Nachbarn halten nach Automatensprengern Ausschau. Am Ende ist es jedoch ganz anders.

Aufregung in Duisburg-Walsum am späten Donnerstagabend: Kurz vor Mitternacht dringt plötzlich Qualm aus der Filiale der Volksbank an der Friedrich-Ebert-Straße. Anwohner reißen die Fenster auf, halten Ausschau nach Automatensprengern. Polizei und Feuerwehr werden alarmiert.

Wenig später steht fest: Es war nur ein Fehlalarm. Nach Informationen der Polizei und der Volksbank von Freitag löste die Verneblungsanlage aus, die eigentlich Geldautomatensprengern das Leben schwer machen soll. Die hatten im Sommer 2022 in eben dieser Bank zugeschlagen. Die Filiale musste in der Folge renoviert werden. Ein neues Sicherheitspaket wurde installiert. Die Verneblungsanlage ist ein Teil davon.

Dichter Nebel drang aus der Bankfiliale in Walsum. Foto: Jaden K.

Der falsche Alarm in der Bankfiliale unweit des Walsumer Rathauses, der mutmaßlich durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde, erinnert stark an einen Vorfall in Ruhrort: Dort vermuteten Nachbarn im November eine Sprengung. Auch dort löste die Vernebelungsanlage aus, ohne dass Kriminelle ihre Finger im Spiel hatten.

