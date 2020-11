Blaulicht Geld oder Kippen her: Unbekannte zerstören Zigarettenautomat

Duisburg. Auf Geld oder Zigaretten hofften Unbekannte, die in Duisburg-Aldenrade einen Zigarettenautomaten zerstört haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Da war die Schmacht wohl sehr groß: Unbekannte haben am Mittwoch an der Hooverstraße in Duisburg-Aldenrade versucht, einen Zigarettenautomaten zu knacken. Der Automat wurde dabei zerstört. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am frühen Mittwochmorgen um 2.30 Uhr hörte ein Anwohner einen lauten Knall. Kurz darauf sah er, wie zwei Männer in einer Rauchschwade an einem Zigarettenautomaten hantierten. Die Unbekannten flüchteten über einen Garagenhof.

Möglicher Zigaretten-Diebstahl in Duisburg: Die Polizei sucht Zeugen

Ob die Täter Zigaretten oder Geld aus dem Automaten stehlen konnten, ermittelt die Polizei zurzeit noch. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise dem Kriminalkommissariat 34 der Duisburger Polizei zu melden: 0203 2800.

