Duisburg. Zivilpolizisten haben in Duisburg einen mutmaßlichen Warenbetrug mit gefälschten iPhones aufgedeckt. Zuvor erhielten die Beamten einen Tipp.

Zivilpolizisten haben in Duisburg einen mutmaßlichen Warenbetrug mit gefälschten iPhones aufgedeckt. Nach einem Tipp hatten sich die Beamten am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr an der Wallstraße im Dellviertel auf die Lauer gelegt. Sie beobachteten einen Verdächtigen dabei, wie er einem 27-Jährigen an einer Straßenecke ein Handy verkaufen wollte.

Das Smartphone sei als original iPhone angepriesen worden. Sowohl das Handy als auch die dazugehörigen Papiere waren allerdings offenbar Fälschungen, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten stellten beides sicher und nahmen den 21 Jahre alten Verdächtigen unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Warenbetruges vorläufig fest. Er wurde noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

