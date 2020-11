Zum ersten Mal listet der Gault & Millau für Deutschland in diesem Jahr neben den 500 Top-Gourmettempeln in Deutschland weitere 500 Restaurants ohne Punkte, aber mit „ausgezeichneter Empfehlung“ auf. Auf diese Weise haben es gleich vier Duisburger Restaurants in den renommierten Restaurantführer geschafft.

Punkte gab es allerdings für keines von diesen. Das ist besonders für die Villa Patrizia bitter, denn die hatte es im vorigen Jahr noch auf 15 von 20 Punkten gebracht. Immerhin: Auch der diesjährige Restaurant-Guide führt die Villa Patrizia , wenngleich ohne Punkte. Eine Empfehlung gibt es für eine von Duisburgs kulinarischen Top-Adressen also weiterhin. Gäste können sich beim Edel-Italiener in Duissern – beziehungsweise wegen Corona zum Abholen – Gerichte schmecken lassen wie Ochsenbäckchen an Amarone, dazu getrüffeltes Kartoffelpüree mit Schwarzwurzel in Pommery-Senf oder Kabeljaurücken-Loins an Calamari-Tranchen.

Empfehlung des Gault & Millau in Duisburg: Küppersmühle bietet Corona-Weihnachtsmenüs an

Ebenfalls eine Empfehlung bekommt das Restaurant Küppersmühle . Das Fine Dining am Innenhafen gibt es wegen Corona ebenfalls to go; hier reicht das Geschmacksspektrum von gebratener Blutwurst mit Kartoffelpüree, Schmorzwiebeln und Apfelspalten bis zu vegetarischem Linsen-Dal mit Falafel, Spargoli und Papadam. Außerdem gibt es komplette Weihnachtsmenüs auf Vorbestellung .

Klein, aber fein sind die beiden weiteren Adressen im Gault & Millau: das Einfach Brendel und das Mimi e Rosa . Auf der Abholkarte des Einfach Brendel stehen Leckereien wie Bouchot-Muscheln aus Saint-Malo mit Gemüse, Wein und Baguette. Bei Mimi e Rosa gibt es nach dem Lockdown wieder Köstlichkeiten wie lauwarmen Oktopussalat mit Fenchel und Risotto mit Waldpilzen.