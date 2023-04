Galeria in Duisburg: Mitarbeiter kämpfen um Wertschätzung

Duisburg. Verdi hat zu einem Streik bei Galeria aufgerufen. Die Arbeit ruhte auch in Duisburg. Bei Protestaktion ging es nicht um die geplante Schließung.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des insolventen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof am Mittwoch zu einem Warnstreik in zahlreichen Filialen aufgerufen – auch im Duisburger Warenhaus an der Düsseldorfer Straße wurde die Arbeit niedergelegt. Der Standort soll zum 30. Juni geschlossen werden.

Schon um 7 Uhr morgens sollen sich die ersten Beschäftigten und Gewerkschafter vor der Filiale versammelt haben, erklärt Martin Petig, Gewerkschaftssekretär bei Verdi für den Handel in Duisburg und am Niederrhein. „Liebe Kunden, unser Haus wird zur Zeit bestreikt und kann aus diesem Grund nicht geöffnet werden“, hieß es deshalb am Vormittag auf Plakaten an den Türen an der Düsseldorfer Straße. Mehr als 20 Mitarbeiter sollen sich beteiligt haben.

Streik bei Galeria in Duisburg: „Wertschätzungsprämie“ gefordert

Die Protestaktion, die nur in den Filialen stattfand, die auf der Schließungsliste stehen, soll laut Verdi den Druck in der zurzeit feststeckenden Tarifverhandlung erhöhen. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiter die Anerkennung des Flächentarifvertrages. Zudem sollen Ansprüche der Beschäftigten, die nicht mit ihrem monatlichen Gehalt zusammenhängen, in den Insolvenzschutz aufgenommen werden.

Dabei soll den Mitarbeitern schon viel Geld entgangen sein, erklärt Petig. Um die Sanierung der Kette zu unterstützen, verzichte eine Verkäuferin in Vollzeit im Vergleich zu den Bedingungen im Flächentarifvertrag auf bis zu 5500 Euro im Jahr. Petig fordert deshalb eine „Wertschätzungsprämie“ für die gebeutelte Belegschaft.

Galeria: 15 der 31 Filialen in NRW sollen schließen

In der Vergangenheit habe es an Anerkennung gefehlt. Der Gewerkschafter denkt dabei an die Kündigungsschreiben an die 64 Mitarbeiter in Duisburg – in denen Worte des Dankes gefehlt haben. In einem weiteren Schreiben, so Petig, soll zwar nun die Kündigung bedauert worden sein – verbunden aber mit der Hoffnung, die geschassten Mitarbeiter nicht als Kunden zu verlieren. „Peinlich“, bezeichnet Petig deshalb diesen zweiten Versuch.

Dass die Arbeitgeber jetzt erneut Lohnverzicht forderten, bringe Menschen bei Galeria wieder auf die Straße. Die angeschlagene Warenhauskette will in NRW 15 der 31 Filialen schließen. Die Gläubigerversammlung hat dem Insolvenzplan bereits zugestimmt.

