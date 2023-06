Wie hier in Istanbul haben auch in Duisburg viele Fußballfans die Meisterschaft von Galatasaray mit Gesängen, Fahnen und Leuchtfackeln gefeiert.

Fußball Galatasaray-Fanfeier in Duisburg: Platzverweise und Anzeigen

Duisburg. Rund 1000 Menschen haben in Duisburg die Meisterschaft des türkischen Fußballclubs Galatasaray Istanbul gefeiert. Diese Bilanz zieht die Polizei.

Mit Autokorso, Fahnen, Fangesängen und bengalischen Feuern haben rund 1000 Menschen in Duisburg die Meisterschaft des türkischen Fußballclubs Galatasaray Istanbul bejubelt. Gefeiert wurde am Dienstagabend vor allem rund um die Weseler Straße und Duisburger Straße in Marxloh und Hamborn.

Die Polizei Duisburg war bis nach Mitternacht im Einsatz und sperrte umliegende Straßen ab; der Bus- und Bahnverkehr wurde eingestellt. Zu Ausschreitungen sei es nicht gekommen; die Beamtinnen und Beamten schrieben allerdings 17 Strafanzeigen und 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und sprachen 25 Platzverweise aus. Sie stellten außerdem Pyrotechnik sicher sowie eine Drohne, die unerlaubterweise über den Bereich geflogen sei.

Meisterfeier in Duisburg: Galatasaray Istanbul hat in der Türkei die meisten Fans

Schon zwei Tage zuvor waren viele Türkischstämmige im Duisburger Norden unterwegs gewesen, um den erneuten Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan zu feiern: 5000 Menschen – und damit deutlich mehr als bei der Fußballfeier am Montag – jubelten nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse auf der Straße. Mit 15 Anzeigen sah die Polizei aber seltener Grund zum Eingreifen.

Galatasaray Istanbul ist der nach Titeln erfolgreichste Fußballverein in der Türkei und hat nach Umfragen auch die mit Abstand meisten Anhänger in dem Land. Auch bei der bislang letzten Meisterschaft 2019 feierten in Duisburg viele Fans auf den Straßen.

Der Erdogan-nahe Istanbuler Fußballclub Başakşehir, der 2020 erst- und letztmals Meister geworden war, beendete die Saison hinter allen großen Lokalrivalen auf dem fünften Tabellenplatz.

