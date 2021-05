Fußgängerin und Radfahrer in Wanheimerort angefahren

In Duisburg-Wanheimerort sind eine Fußgängerin und ein Fahrradfahrer von Autofahrern angefahren worden.

Duisburg. Unabhängig voneinander sind am Dienstag eine Fußgängerin (62) und ein Radfahrer (43) von Autofahrern übersehen, angefahren und verletzt worden.

Bei Verkehrsunfällen in Wanheimerort sind am Dienstag eine Fußgängerin und ein Fahrradfahrer jeweils von Autofahrern übersehen und verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Demnach hat ein Autofahrer (68) am Dienstag um etwa 15.45 Uhr beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz an der Rheintörchenstraße eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Die 62-Jährige zog sich beim Sturz Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls ins Krankenhaus musste ein 43 Jahre alter Fahrradfahrer transportiert werden. Er war laut Polizei um 18.55 Uhr auf der Düsseldorfer Straße angefahren worden. Ein Ford-Fahrer (28) hatte ihn demnach beim Rechtsabbiegen auf einen Parkplatz in Höhe der Fischerstraße angefahren.

