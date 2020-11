Fußgänger angefahren: Polizei Duisburg sucht Autofahrer

Duisburg. Ein Unbekannter hat in Duisburg einen Fußgänger angefahren. Statt anzuhalten, fuhr er mit seinem weißen Wagen weiter in Richtung Moers.

Die Polizei Duisburg sucht nach einem unbekannten Autofahrer, der am Montagnachmittag in Bergheim einen Fußgänger angefahren hat und dann einfach weitergefahren ist.

Der 26-Jährige wollte um 16.15 Uhr an der Einmündung der Schauen- und Moerser Straße die Fahrbahn überqueren, als in der weiße Wagen anfuhr. Nach dem Zusammenprall fuhr der Fahrer ohne anzuhalten in Richtung Moers weiter.

Fahrerflucht in Duisburg: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Der 26-Jährige wollte zur Versorgung seiner Verletzungen selbstständig einen Arzt aufsuchen. Hinweise zu dem Unfall nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 21 unter 0203 280 0 entgegen.