Für den Bau der A40-Rheinbrücke: Auffahrt Homberg gesperrt

Für den Bau der neuen A40-Rheinbrücke in Duisburg ist die Auffahrt Homberg 14 Tage lang nachts gesperrt.

Duisburg. Für die neue Rheinbrücke der A40 beginnen schon Asphaltierungsarbeiten. Zwei Wochen lang gibt es deshalb Einschränkungen an der Auffahrt Homberg.

Der Neubau der A40-Rheinbrücke in Duisburg schreitet sichtbar voran. Für Asphaltierungsarbeiten wird es in den kommenden zwei Wochen Einschränkungen in Fahrtrichtung Essen geben.

Wie die Deges-Projektmanagementgesellschaft mitteilt, wird die A40 in Höhe der Ausfahrt Homberg auf einen Fahrstreifen verengt. Außerdem wird die Auffahrt Homberg in Fahrtrichtung Essen gesperrt.

Diese Einschränkung gilt von Montag, 31. Juli, bis Samstag, 5. August, und von Montag, 7. August, bis Samstag, 12. August, jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Geplant ist, das erste Brückenbauwerk am 1. Advent für den Verkehr sechsspurig freizugeben. Danach erfolgt der Abriss der alten Brücke und an selber Stelle der Bau eines weiteren Brückenbauwerks. Das gesamte Projekt soll 2026 abgeschlossen werden und final acht Spuren für den Verkehr bieten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg