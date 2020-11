Mit einer Verurteilung wegen besonders schweren Raubes endete vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz in Duisburg der Prozess gegen einen 25-jährigen Duisburger. Zuletzt legte der Angeklagte ein Geständnis ab und gab zu, am 23. Februar einen Kiosk in Neudorf überfallen und 15 Euro erbeutet zu haben. Dafür muss er nun drei Jahre und drei Monate in Haft. Den größten Teil der Strafe wird der Drogensüchtige allerdings in einer Entziehungsanstalt verbringen dürfen.

Zu Beginn des mehrtägigen Verfahrens hatte der Angeklagte die Tat energisch bestritten. Es habe einen solchen Überfall nie gegeben. Tatsächlich sei es nur zu einem Streit mit der 54-jährigen Kiosk-Betreiberin um den Preis für Diebesgut gekommen, so der 25-Jährige. Er habe wie bereits zuvor – und da sei er nicht der Einzige – gestohlenen Tabak und Schnaps zum Kauf angeboten. Als er mit der Polizei drohte, habe die Frau ihm widerstrebend Geld gegeben und ihn hinterher angezeigt.

Duisburger Kiosk-Räuber lebte zuletzt auf der Straße

Im gleichen Atemzug hatte der Angeklagte, der zuletzt auf der Straße lebte, auch den Ehemann der Kiosk-Betreiberin bezichtigt, sich als Geldverleiher zu betätigen. Der Umstand, dass er dem Mann noch 2700 Euro schulde, sei Teil der Auseinandersetzung gewesen.

Die Vernehmung der Frau, die am 23. Februar vom Angeklagten mit einem Messer bedroht worden sein soll, ihres Ehemannes (54) und ihrer Tochter (20) konnte aber keine Beweise für die Behauptungen des 25-Jährigen zutage fördern. Zwar widersprachen sich die Zeugen in einigen Details, machten aber insgesamt nicht den Eindruck von Kleinkriminellen.

Vorsitzender des Gerichts macht eine klare Ansage

So gab es denn auch eine klare Ansage des Gerichts: „Wenn Sie uns noch etwas zu sagen haben, sollten Sie das jetzt tun“, so der Vorsitzende Richtung Anklagebank. Falls noch weitere Zeugen vernommen werden müssten, sich an der Beweislage aber nichts Grundlegendes ändere, sei es zu spät für ein deutlich strafmilderndes Geständnis. Nach diesen kaum missverständlichen Worten und eingehender Beratung mit seinem Verteidiger räumte der Angeklagte die Tat pauschal ein. „Wir treten dem Anklagevorwurf nicht länger entgegen“, so der Anwalt.

Angesichts der Gesamtumstände, insbesondere der niedrigen Beute, wertete die Strafkammer die Tat als so genannten minderschweren Fall. Im Normalfall hätte dem 25-Jährigen eine Strafe von mindestens fünf Jahren gedroht.