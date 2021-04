Keine Großkundgebungen zum Tag der Arbeit: Wie hier im vergangenen Jahr in Hamborn, wird es auch am Samstag, 1. Mai, nur Genehmigungen für das Treffen von kleineren Gruppen.

Tag der Arbeit Fünf Mai-Kundgebungen in Duisburg angemeldet

Duisburg. Tag der Arbeit unter Corona-Bedingungen: Diese fünf Kundgebungen sind in Duisburg für den 1. Mai bei der Polizei angemeldet worden.

Insgesamt fünf Kundgebungen haben verschiedene Organisation in Duisburg für den kommenden Samstag, 1. Mai, angemeldet.

Die größte Veranstaltung zum Tag der Arbeit gibt es auf dem Parkplatz der MSV-Arena Dort rechnet der DGB mit bis zu 400 Fahrzeugen, deren Insassen von 11 bis 14 Uhr bei der Autokino-Kundgebung mit Verdi-Chef Frank Werneke unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“ dabei sein werden.

Duisburger Netzwerk gegen Rechts und Linke demonstrieren unter dem gleichen Motto

Am Schiffsmaskenbrunnen auf der Königstraße ruft das Duisburger Netzwerk gegen Rechts von 13 bis 17 Uhr auf zur Demo unter dem Motto „Wir zahlen nicht für eure Krise!“. Die Organisatoren rechnen mit bis zu 200 Teilnehmern. Unter dem gleichen Motto versammelt auch die Linke ihre Anhänger von 12.30 bis 14 Uhr vor der Pauluskirche in Hochfeld – die Partei hat 30 Teilnehmer bei der Duisburger Polizei angemeldet.

Coronapandemie und Wirtschaftskrise sind die Themen für das Internationalistische Bündnis, dessen Kundgebung um 9 Uhr auf dem Portsmouthplatz vor dem Hauptbahnhof beginnt. Dann sollen sich bis zu 100 Teilnehmer zum Abschluss in Richtung König-Heinrich-Platz bewegen.

Mit überschaubarer Resonanz rechnet „Anonymous for the voiceless“ – die Organisation demonstriert mit bis zu 25 Teilnehmern im Altstadtpark (hinter der Synagoge) am Innenhafen von 15 bis 18 Uhr für Tierrechte und Veganismus.