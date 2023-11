Frühstück für Kinder: „Brotzeit“ übernimmt weitere Schulen

An bald 23 Grundschulen organisiert der Verein Brotzeit ein Frühstück für Kinder. Ehrenamtliche Helferinnen wie Monika Steck und Dagmar Kielczewski, denen wir 2022 in der Abteischule in Duisburg bei der Arbeit zugeschaut haben, kümmern sich um eine gute Basis für den Schultag.

Duisburg. Der Verein Brotzeit will an vier weiteren Grundschulen in Duisburg Kindern ein Frühstück anbieten. Jetzt werden ehrenamtliche Helfer gesucht.

Jedes fünfte Kind in Deutschland verlässt das Elternhaus ohne Frühstück. Mit dem Brotzeit-Frühstücksprojekt können diese Kinder aufgefangen werden. An Duisburger-Grundschulen bereiten täglich rund 100 Frühstückshelferinnen und -helfer im Rahmen des Brotzeit-Projektes für hungrige Kinder ein Frühstücksbuffet zu.

Im ersten Quartal 2024 gehen in Duisburg vier zusätzliche Grundschulen an den Start: Die Gemeinschaftsgrundschulen Lange Kamp in Beeck, Krefelder Straße in Rheinhausen, die Grundschule Laar sowie die Hans-Christian-Andersen-Schule in Meiderich. Damit wird das Brotzeit-Frühstück dann an insgesamt 23 Schulen in Duisburg angeboten und versorgt täglich rund 1100 Kinder mit einem ausgewogenen Frühstück, berichtet Projektleiterin Nadja Frauenhofer.

Verein Brotzeit sucht Frühstückshelfer für Duisburger Grundschulen

Der von Uschi Glas gegründete Verein sucht ab sofort und für das erste Quartal 2024 Menschen ab 55 in Duisburg, die Kindern gern ein Frühstücksbuffet vorbereiten. Die Frühstückshelferinnen und -helfer arbeiten in einem Team. Der Zeitrahmen beträgt pro Person zweimal wöchentlich zwei bis drei Stunden vor Schulbeginn. Brotzeit e.V. zahlt für das ehrenamtliche Engagement eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der Übungsleiterpauschale.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollten gern mit Kindern umgehen und ein offenes Ohr für deren kleine und große Sorgen haben. Bewerbungen bitte an Projektleiterin Nadja Frauenhofer, Tel. 0179 3668178, E-Mail: frauenhofer@brotzeit.schule.

