Frühschicht bei Rewe: Duisburger Markt öffnet besonders früh

Duisburg. Rewe Feldkampt in Duisburg-Duissern schließt eher, öffnet aber auch morgens früher. Wie es zu der Entscheidung kam und was Kunden wissen müssen.

Rewe Feldkamp an der Blumenthalstraße in Duisburg-Duissern ändert seine Öffnungszeiten – statt von 7 bis 22 Uhr können Kunden in dem Supermarkt ab sofort von 6.30 Uhr bis 21.30 Uhr einkaufen. Der Einzelhändler dürfte damit in Duisburg-Mitte das Lebensmittelgeschäft sein, das als erstes am Morgen öffnet. Zum Vergleich: Netto an der Falkstraße startet um 7 Uhr, Aldi an der Aakerfährstraße um 8 Uhr, die Edeka-Märkte am Sternbuschweg um 7 Uhr.

„Wir haben seit einiger Zeit ausgewertet, wann unsere Kunde kommen. Die letzte halbe Stunde war eher schwach. Morgens sind hingegen schon viele Berufstätige und Handwerker unterwegs, die sich sonst ihre frischen Brötchen an der Tankstelle besorgt haben und sich nun bei uns versorgen können“, erklärt Rolf Feldkamp, der gemeinsam mit seiner Frau zwei Rewe-Filialen in Bergheim und Duissern betreibt.

Rewe Feldkamp beschäftigt 100 Mitarbeiter in Duisburg-Duissern und -Bergheim

Melanie und Rolf Feldkamp sind die Inhaber der Filiale an der Blumenthalstraße. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

In den sozialen Netzwerken bedauerten einige Duisburger bereits die Mitarbeiter. Doch für die rund 100 Angestellten, die zum Team zählen, bedeute die Verschiebung nach vorne keine große Umstellung der Arbeitszeiten, betont Feldkamp. Die Mitarbeiter decken die Zeiten im wesentlichen in zwei Schichten ab.

Inhaber Feldkamp: „Wir sind ohnehin um 6 Uhr da und füllen die Regale auf“

„Wir sind ohnehin um 6 Uhr da und füllen die Regale auf“, beschreibt Feldkamp. Vielleicht sei um 6.30 Uhr noch nicht jedes Produkt verräumt, doch die meisten Kunden zeigten dafür Verständnis. „In Bergheim, wo wir schon seit einiger Zeit eine halbe Stunde früher öffnen, kommt das Angebot gut an“, so Feldkamp. An der Blumenthalstraße sollen auch der Bäcker und der Lotto-Laden früher ihren Dienst beginnen. Die Haupt-Einkaufszeit ist allerdings weder morgens noch abends, sondern insbesondere an Samstag um 11 Uhr.

