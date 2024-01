Frühlingsfest: Hier feiert Duisburg das Jahr des Drachen

Duisburger Mit dem Frühlingsfest feiert China das Jahr des Drachens. Hier feiern die Duisburger mit der chinesischen Gemeinde und dem Konfuzius-Institut.

Xīnnián kuàilè – ein frohes neues Jahr, wünschen sich Chinesen ab dem 10. Februar. Da beginnt nach dem traditionellen Kalender das Frühlingsfest. Auch in Duisburg hat die Feier längst Tradition. Bereits am Samstag, 27. Januar, beginnt das Programm des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr.

„Das Frühlingsfest ist das wichtigste Familienfest in China. Der Jahreswechsel hat einen ähnlichen Stellenwert wie bei uns Weihnachten. Im ganzen Land sind Reisende unterwegs zu ihren Verwandten“, erklärt Susanne Löhr, Geschäftsführerin am Konfuzius-Institut. „Traditionell wird das Haus geputzt, mit Glückssymbolen geschmückt und für Gäste geöffnet. Das machen wir dieses Jahr bei uns im Institut genauso.“

Konfuzius-Institut lädt die Duisburger zum Neujahrsfest in seine Räume ein

Zum Auftakt des Programms lädt das Institut am 27. Januar von 14 bis 18 Uhr in seine Räume an der Bismarckstraße 120 (Neudorf, Tectrum) ein. Bei einem „Nachmittag der offenen Tür“ können sich die Gäste über die Arbeit und die Angebote im sprachlich-kulturellen und wirtschaftlich-politischen Bereich informieren.

Höhepunkte sind die zwei Auftritte der Löwen (14.30 und 16.30 Uhr) im Foyer und eine Aufführung um 15.30 Uhr, die Chinesisch-Schüler des Max-Planck-Gymnasiums aus Meiderich vorbereitet haben. Außerdem gibt‘s Führungen durch die aktuelle Ausstellung, Kalligraphie zum Ausprobieren, Bastelangebote und Laternenrätsel, Tee, Chinesisch zum Reinschnuppern und vieles mehr. Info zum Programm: www.konfuzius-institut-ruhr.de.

Konzert im Zeichen des Drachens im Folkwang-Saal

Ein Konzert im Zeichen des Drachens beginnt am 21. Februar im Konzertsaal der Folkwang Universität der Künste an der Düsseldorfer Straße 19. Das chinesisch-ukrainische Musikensemble „Bayin“ spielt klassische chinesische Stücke. Tickets im Vorverkauf gibt‘s auf der Webseite und unter 203 306 3131.

Beim Konzert zum Frühlingsfest im Folkwang-Saal in Duisburg spielt das chinesisch-ukrainische Musikensemble „Bayin“ klassische chinesische Stücke. Foto: Konfuzius-Institut Metropole Ruhr

In der Workshop-Reihe für Kinder gibt‘s ein Frühlingsfest am Samstag, 3. Februar (10.30 bis 12 Uhr) in der Schul-und Stadtteilbibliothek der Gesamtschule Süd, am Freitag, 15. März, steigt das Laternenfest in der Zentralbibliothek im Stadtfenster, Steinsche Gasse, von 15.30 bis 17 Uhr (Teilnahme jeweils kostenlos, Anmeldung über die Webseite).

Institut hat nach vier Jahren wieder einen chinesischen Ko-Direktor

Das erste Frühlingsfest in Duisburg ist es für Dr. Zhang Mingyao. Er ist seit dem 1. Januar neuer Ko-Direktor des Konfuzius-Instituts. Der Linguist der Fakultät für Fremdsprachen der Universität Wuhan und lebt seit Dezember in Duisburg.

Neuer Ko-Direktor des Duisburger Konfuzius-Instituts ist seit dem 1. Januar der Linguist Mingyao Zhang von der Universität Wuhan. Foto: Sarah Reimann / Konfuzius-Institut Metropole Ruhr

Nach vier Jahren Unterbrechung hat das An-Institut der Universität damit wieder ein chinesischen Ko-Direktor, der neben Prof. Dr. Markus Taube (Uni Duisburg-Essen) das sprachlich-kulturelle Angebot verantwortet. Zunächst hatte die Corona-Pandemie den Amtsantritt des Vorgängers von Zhang Mingyao verhindert, dann sorgte im Oktober 2021 die Absage einer öffentlichen Lesung im Duisburger Institut auf Druck chinesischer Regierungsvertreter für bundesweites Aufsehen.

Die Gespräche endeten im vergangenen Juni mit einem neuen Fünf-Jahres-Vertrag über die Zusammenarbeit, der die Unabhängigkeit des Instituts sichern und ähnliche Einmischungen in der Zukunft verhindern soll. Träger des Konfuzius-Instituts Rhein-Ruhr, 2009 als gemeinnütziger Verein gegründet, sind nun neben der Stadt Duisburg die Uni der Partnerstadt Wuhan und die Uni Duisburg-Essen.

