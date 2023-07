Nach dem Frontalzusammenstoß auf der Stockholmer Straße in Duisburg-Marxloh wurden die Unfallwagen von der Fahrbahn geschleudert,

Duisburg Frontalzusammenstoß an der A59 in Marxloh – drei Verletzte

Duisburg. Schwerer Unfall in Marxloh: Eine Audi-Fahrerin soll einer jungen Fahranfängerin an der Auffahrt zur Autobahn A59 die Vorfahrt genommen haben.

Bei einem schweren Autounfall an der A59 in Duisburg-Marxloh sind am Dienstag drei Insassen verletzt worden, zwei davon schwer.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, kam es zu dem Frontalzusammenstoß gegen 17.25 Uhr auf der Stockholmer Straße im Bereich der Autobahnauffahrt. Demnach schilderte den Ermittlern eine 17-Jährige, die als Fahranfängerin am Steuer eines Mazda saß (begleitetes Fahren), dass sie in Richtung Duisburger Straße unterwegs war.

Dann habe ihr eine Audi-Fahrerin beim Linksabbiegen auf die Autobahn die Vorfahrt genommen.

Frontalcrash an der Autobahnauffahrt in Duisburg-Marxloh: Drei Frauen verletzt

Die Wagen kollidierten frontal heftig. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Autos von der Fahrbahn geschleudert.

Die Audi-Fahrerin (48) und die 17-Jährige kamen laut Präsidium zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Die Mutter der Minderjährigen (50) sei ambulant versorgt worden.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen ab.

[Blaulicht-Berichte aus Duisburg: zur Spezialseite mit Artikeln über Einsätze von Polizei und Feuerwehr und Gerichtsprozesse]

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg