Friseurtermin um 0.01 Uhr für guten Zweck: Spende überreicht

Duisburg. Die Duisburger Friseurin Sadiye Kisin öffnete am 1. März um 0.01 Uhr ihren Salon für einen guten Zweck. 1470 Euro gingen an die Kindernothilfe.

Sadiye Kisin hat am 1. März den ersten Friseurtermin für einen guten Zweck versteigert, und dafür um 0.01 Uhr die Türen ihres Friseursalons geöffnet. Die Landtagsabgeordnete Sarah Philipp hatte sich schließlich für 500 Euro die Spitzen schneiden lassen. Friseurin Kisin verdoppelte den Betrag, außerdem spendeten ihre Kunden. So kamen 1470 Euro zusammen. Diese wurden nun an die Kindernothilfe übergeben.

Duisburger Hilfsorganisation freut sich über den kreativen Einsatz

Die SPD-Landtagsabgeordnete Sarah Philipp hatte sich um 0.01 Uhr von Sadiye Kisin die Spitzen schneiden lassen. Katja Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe, nahm den Scheck gerne entgegen. Foto: Foto: Kindernothilfe / RR

„Wir freuen uns sehr, dass durch dieses tolle Engagement so viele Spenden für Kinder und ihre Familien in unseren Projektländern weltweit zusammengekommen sind“, bedankt sich Katrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe. Sadiye Kisin ist glücklich: „Wir sind immer noch überwältigt. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass die Aktion so gut ankommt.“ Für sie ist die Aktion, trotz des langen Lockdowns, eine Herzensangelegenheit. „Kinder sind unsere Zukunft“, so die Mutter zweier Kinder. Daher hat sie die Kindernothilfe ausgewählt, um Mädchen und Jungen weltweit in den Projekten mit den Spendeneinnahmen zu unterstützen.

„Solche kreative Ideen zeigen uns immer wieder, dass die Menschen trotz eigener Sorgen und Nöte hier vor der Haustür weiterhin an die denken, die von der Pandemie ganz besonders stark betroffen sind: die Ärmsten und Schwächsten in Schwellen- und Entwicklungsländern“, betont Katrin Weidemann. Das Geld wird für die weltweite Arbeit der Hilfsorganisation verwendet.