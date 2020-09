Friemersheim: Geparktes Auto beschädigt – Zeugen gesucht

Ein unbekannter Autofahrer hat in Duisburg-Friemersheim ein geparktes Fahrzeug touchiert.

Duisburg. Ein unbekannter Autofahrer hat in Duisburg-Friemersheim ein geparktes Fahrzeug touchiert. Es entstand ein Sachschaden von 2500 Euro.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 14 und 15.45 Uhr in Duisburg-Friemersheim an der Ulmenstraße ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug touchiert und ist anschließend weitergefahren.

Dabei entstand an einem grauen Hyundai ein Lackschaden in Höhe von 2500 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 0203 2800 entgegen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]