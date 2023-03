Ein Gräberfeld auf dem Waldfriedhof in Duisburg-Wanheimerort. Was die unterschiedlichen Grabarten auf Duisburgs städtischen Friedhöfen kosten, lesen Sie im Artikel.

Friedhofsgebühren Friedhöfe in Duisburg: Das kosten unterschiedliche Grabarten

Duisburg. Die Friedhofsgebühren sind in Duisburg gestiegen. Wie groß sind die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Grabarten? Ein Überblick.

Was kostet eine Beerdigung in Duisburg? Welche pflegefreien Grabarten bieten die städtischen Friedhöfe? Was unterscheidet ein „Wahlgrab“ von einem „Reihengrab“? Bei solchen Fragen hilft das Internetportal „WBD-Friedhöfe“ – www.duisburg-friedhof.de – der Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) mit Zahlen, Fakten und Ansprechpartnern weiter. Einige Preis-Beispiele:

Ein getrennt liegendes Tief-Wahlgrab mit Platz zur nächsten Grabstätte und der Möglichkeit, zwei Särge übereinander zu bestatten, kostet 2466 Euro.

Dazu kommen die Bestattungskosten von 902 Euro. Die Wahlgräber können über die gesetzliche Ruhefrist von 20 Jahren hinaus mehrfach auf bis zu 60 Jahre verlängert werden.

Friedhofsgebühren in Duisburg sind von 2022 auf 2023 deutlich gestiegen

Diese Möglichkeit gibt es bei Reihengräbern nicht. Ein Sargreihengrab kostet bei gleichen Bestattungskosten 1226 Euro und wird nach 20 Jahren eingeebnet und neu belegt. Ein Urnenreihengrab schlägt mit 1182 Euro zu Buche, hinzu kommen Bestattungskosten von 394 Euro und Einäscherungskosten in gleicher Höhe.

Die Grabpflegekosten summieren sich über 20 Jahre Liegezeit schnell auf vierstellige Beträge, daher werden inzwischen die pflegefreien Grabarten immer stärker nachgefragt: Ein Sargrasenreihengrab auf einer Rasenfläche mit der Möglichkeit einer flachen Grabplatte kostet 2317 Euro plus Begräbniskosten, die Urnenvariante kommt auf 2082 Euro.

Ein Platz in einem vom Friedhofsgärtner bepflanzten Urnengemeinschaftsgrab mit zentralem Grabstein kostet 2790 Euro, darin sind die Bestattungskosten schon enthalten, zuzüglich der 394 Euro Einäscherungskosten.

Die günstigste Variante ist die anonyme Urnenbestattung, bei der die Angehörigen weder Friedhof noch Grabfeld erfahren, auf dem die Bestattung vorgenommen wurde. Eine solche Bestattung kostet insgesamt 2239 Euro, aufgeteilt in 1451 Euro für die Grabstelle und zweimal 394 Euro für Beisetzung und Einäscherung. Die Wirtschaftsbetriebe haben diese Bestattungsart mit dem Warnhinweis versehen, dass es bei anonymen Bestattungen keine Möglichkeit gibt, einen Ort der Trauer um den Verstorbenen aufzusuchen. Das wird einigen Angehörigen wohl erst im Nachhinein wirklich bewusst.

Ein Platz in einem der Fächerwürfel unter freiem Himmel des städtischen Kolumbariums auf dem Fiskus-Friedhof kostet 3099 Euro ohne Bestattungs- und Einäscherungskosten.

Die Gesamtgebühr für ein Urnenreihengrab mit Beisetzung und Einäscherungskosten lag bei den WBD- Friedhöfen im Jahr 2022 bei 1741 Euro. Inzwischen sind die Kosten für diese Bestattungsart auf 1970 Euro gestiegen. Bei den Erdwahlgräbern liegen die Gebühren für Grab und Bestattung zwischen 2532 Euro und 3368 Euro, je nach Größe und Tiefe des Wahlgrabes. Im vergangenen Jahr lagen die Kosten der günstigsten Variante noch bei 2308 Euro.

Das sind Gebührensteigerungen um 229 Euro bei Urnenreihengräbern und um 224 Euro bei Erdwahlgräbern.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg