„Fridays gegen Altersarmut“ plant in Duisburg eine Mahnwache

Als Berufskraftfahrer erlebt es Michael Rotter immer wieder, dass alte Menschen nachts auf Rastplätzen die Mülleimer nach Pfandflaschen durchwühlen. Ähnliches kennt er auch von Bahnhöfen und aus den Innenstädten. „Das ist entwürdigend“, stellt der 47-Jährige fest. „Wer 45 Jahre hart gearbeitet hat, muss von seiner Rente auch leben können.“

Für Politik hat Rotter sich bislang nie engagiert, war in keiner Partei und konnte sich bislang auch mit keiner Partei identifizieren. Aber jetzt denkt er, „der Sozialstaat geht immer weiter den Bach runter. Das muss sich dringend ändern.“ Auf Facebook wurde er vor einigen Monaten aufmerksam auf die neue Bewegung Fridays gegen Altersarmut. Animiert durch den Erfolg der Fridays-For-Future-Bewegung, die ökologischen Themen zu größerer Aufmerksamkeit verholfen hat, formieren sich nun auch die Älteren, um für sozialpolitische Anliegen zu werben.

Initiative wächst schnell

„Wie könnt ihr es wagen“, hatte Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen in New York gesagt und ihre Entrüstung auf die Vernichtung der Lebensgrundlagen für die kommenden Generationen gerichtet. Mit der gleichen Empörung stellt die Bewegung fest, dass Deutschland als eines der wohlhabendsten Länder in Europa das geringste Rentenniveau habe. „Das passt nicht“, findet Rotter.

Die Gruppe würde bundesweit in einem raschen Tempo wachsen, weil Altersarmut ein Thema sei, das viele betrifft. Die Initiative, die betont, parteiunabhängig und generationsübergreifend zu handeln, zähle inzwischen 260.000 Mitglieder, im November, einen Monat, nachdem Rotter dazu gestoßen ist, seien es noch 79.000 Mitstreiter gewesen. Und er hofft, dass es noch mehr werden.

Mahnwache am 24. Januar

Erstes Ziel ist eine bundesweite Mahnwache gegen Altersarmut am Freitag, 24. Januar. In Rheinhausen treffen sich die Aktiven auf dem Markt in Friemersheim zwischen Kaiserstraße und Kronprinzenstraße von 15 bis 18 Uhr. Mit einem Flugblatt wirbt Michael Rotter auch ganz konventionell für diesen Aktionstag. Er hat ihn an sein Auto geklebt und will ihn in den nächsten Tagen in Einkaufszentren und anderen Stellen auslegen. Natürlich weist er auf Facebook und Instagram auf den Termin hin. Zusagen hat er schon von einem guten Dutzend Interessierten aus Homberg und dem Moerser Raum und auf Facebook bereits einige Likes bekommen. Angemeldet hat er die Aktion für rund 50 Personen. Aber es sind noch knapp drei Wochen, die er nutzen will, um für das Thema mobil zu machen.

In den Sozialen Netzwerken kursiert auch eine Liste mit Forderungen unter dem Motto: „Alle Menschen haben das Recht, in Würde zu altern.“ Da wird unter anderem gefordert, dass auch Beamte einen fairen Beitrag zu allgemeinen Altersversorgung leisten, dass die Gelder aus der Rentenkassen nicht zweckentfremdet werden dürfen und die Rente nicht mehr besteuert wird. „Da wir alle schon Lohnsteuer gezahlt haben, wäre das eine Doppelbesteuerung“, findet Rotter. Ziel sei ein solidarisches Rentensystem.

Kritik an Rentenpolitik

Mehr als 37 Millionen Menschen zahlen aktuell in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Gleichzeitig gebe es aber weit über eine Million Menschen, die gar keine Beiträge für die gesetzliche Rente leisteten, etwa Beamte, Politiker und viele Selbstständige. Einige der Forderungen klingen allerdings auch populistisch. So gehört zu einem Zehn-Punkte-Katalog, Steuerverschwendung unter Strafe zu stellen. Die Verantwortlichen sollten dann mit ihrem Privatvermögen dafür haften. Aber wo fängt Verschwendung an, wer stellt sie fest? Die Gerichte sind jetzt schon überlastet. Anderes klingt zu unkonkret: So wird das neue Gesetz der Großen Koalition zur Grundrente grundsätzlich abgelehnt, ohne Argumente zu nennen.

Das ändert nichts daran, dass die Rente ein Thema ist, das interessiert. Zwei Drittel der Bundesbürger fürchten laut dem Finanzblatt Capital, dass ihre Rente nicht zum Leben reichen wird. „Es geht uns alle an. Es muss sich dringend was ändern. Je mehr protestieren, desto größer die Aufmerksamkeit und der Druck auf die Regierung“, sagt Rotter.