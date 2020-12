Eine Demonstrantin hält das Banner Klimakrise bei der „Fridays for Future“-Demo in Duisburg hoch. Die Schüler-Aktivisten haben eine Sammelaktion für Geflüchtete geplant.

Schüler-Aktion Fridays for Future in Duisburg startet Hilfe für Geflüchtete

Duisburg. An mehreren Tagen stehen Schüler-Aktivisten in Duisburg vor Drogeriemärkten und rufen zur „Kauf etwas mehr“-Aktion für Geflüchtete auf.

Die Corona-Pandemie macht Demonstrationen von „Fridays for Future“ derzeit unmöglich – untätig wollen die Schüler-Aktivisten dadurch aber nicht sein: Für Geflüchtete auf den griechischen Inseln sammeln sie in den kommenden Tagen Sachspenden vor Drogeriemärkten in Duisburg.

„Der Klimawandel ist mittlerweile eine der Hauptfluchtursachen und die EU schafft es nicht, die Menschen an ihren Außengrenzen mit dem Nötigsten zu versorgen“, begründen die Schüler. Mit der gestarteten „Kauf etwas mehr“-Aktion vor Drogeriemärkten wollen sie „den Betroffenen ein halbwegs würdiges Leben“ ermöglichen.

Fridays for Future in Duisburg sammelt Spenden für Geflüchtete

Menschen, die die Schüler unterstützen wollen, sollen bei ihrem normalen Einkauf noch ein oder mehrere Hygieneartikel mehr kaufen und diese am Stand der jungen Aktivisten übergeben. Gerade Hygieneartikel seien in den Geflüchtetenlagern Mangelware.

An folgenden Tagen und Zeiten ist eine solche Aktion in Duisburg geplant:

Jeweils mittwochs, am 16. und 23. Dezember, in der Zeit von 17.30 bis 20 Uhr vor der dm-Filiale am Sternbuschweg in Neudorf-Nord.

Jeweils freitags, am 11. und 18. Dezember, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr vor der Rossmann-Filiale an der Von-der-Mark-Straße in Mittelmeiderich.

Jeweils samstags, am 12. und 19. Dezember, von 14 - 18 Uhr vor der Rossmann-Filiale in der Innenstadt an der Münzstraße.

Einmalig findet die Aktion auch am Freitag, 11. Dezember, vor der dm-Filiale in Neudorf-Nord an der Oststraße statt.

Schlafsäcke, Decken und Handtücher – Sachspenden willkommen

Die gesammelten Sachspenden sollen Anfang des neuen Jahres nach Griechenland auf die Inseln gebracht werden. Neben den Drogerieartikeln sammeln die jungen Aktivisten noch kleine Männermode (bis Größe M) und kleine Männerschuhe (bis Größe 42), sowie Handtücher, Decken und Schlafsäcke. Diese Sachspenden können ebenfalls an den Sammelständen abgegeben werden. Wer sich beteiligen möchte, kann sich auch per E-Mail unter spenden@fff-du.de an die Schüler wenden.