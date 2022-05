Klimaaktivisten Fridays for Future: Demo und Dialog mit Gästen in Duisburg

Duisburg. Die Aktivisten von Fridays for Future rufen am 6. Mai zu einer Protestaktion in Duisburg auf. Kandidaten der Landtagswahl werden zu Gast sein.

Unter dem Motto „#NRWgenugVerwüstet“ rufen die Klimaaktivisten von Fridays for Future zu einer Protestaktion und Demonstration in Duisburg auf. Die Schülerinnen und Schüler wollen so am Freitag, den 6. Mai, und damit neun Tage vor der Landtagswahl am 15. Mai auf „tiefgreifende Missstände in der Politik“ hinweisen und das „Versagen der Landesregierung“ in der Klimakrise anprangern, heißt es in einer Mitteilung der Ortsgruppe.

Die Auftaktkundgebung startet um 16 Uhr an der Königstraße, auf Höhe des König-Heinrich-Platzes. Die Aktivisten glauben: „Die kommende Landesregierung werde ausschlaggebend für NRWs Klimapolitik sein.“ Der Kurs der jetzigen Landesregierung müsse beendet und durch eine klimabewusste Landespolitik ersetzt werden, so die Forderung.

Fridays for Future: Gesprächsrunde mit Kandidaten der Landtagswahl

Nach einem Demozug durch die Duisburger Innenstadt soll die Abschlusskundgebung gegen 17.30 Uhr am selben Ort stattfinden. Die Klimaaktivist haben außerdem mehrere Landtagskandidat und Kandidatinnen eingeladen, die ihnen in Sachen Klimapolitik Rede und Antwort stehen wollen.

Zugesagt haben bislang Stefan Dase (CDU, Duisburg II), Kevin Galuszka (GRÜNE, Duisburg II), Annabella Peters (Die LINKE, Duisburg III), Kira Schulze Lohoff (FDP, Duisburg I). Eine Antwort der SPD steht nach Angaben der Klimaaktivisten noch aus.

