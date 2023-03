Die Aktivisten von „Fridays for Future“ rufen am Freitag, 3. März, zum Klimastreik in Duisburg auf. Auch im September 2022 fand ein globaler Klimastreik in Duisburg statt (Archivfoto).

Demonstration „Fridays for Future“: Aufruf zum Klimastreik in Duisburg

Duisburg. Die Aktivisten von „Fridays for Future“ rufen am Freitag, 3. März, zum Klimastreik in Duisburg auf. Protestzug wird durch die Innenstadt ziehen.

Die Aktivisten von „Fridays for Future“ (FFF) und „Students for Future“ (SFF) in Duisburg werden sich am Freitag, 3. März, mit einer gemeinsamen Demonstration am globalen Klimastreik beteiligen. Geplant ist ab 16 Uhr eine Demonstration vor dem Einkaufszentrum Forum am König-Heinrich-Platz. Anschließend ist ein Protestzug durch die Innenstadt vorgesehen.

Auf der Demo wird auch der Umweltaktivist Peter Emorinken-Donatus erwartet, teilen die Veranstalter mit. Der gebürtige Nigerianer gilt als langjähriger Kritiker des Shell-Konzerns und setzt sich dafür ein, dass massive Umweltzerstörungen international als Verbrechen anerkannt werden.

„Fridays for Future“ fordert mehr Tempo bei Energiewende

Die Bewegung „Fridays for Future“ fordert die Bundesregierung öffentlich zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens auf. Besonders im Verkehrssektor sei eine schnelle Wende hin zu emissionsarmer und kostengünstiger Mobilität für alle Menschen dringend notwendig, urteilen die Aktivisten. Auch die Energiewende müsse deutlich beschleunigt werden.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

In Duisburg forderte Fridays for Future zuletzt insbesondere den Stopp der Pläne rund um den Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen. Dort sollen laut FFF „auf Basis von veralteten, als verfassungswidrig eingestuften Plänen rund 5000 Bäume gefällt werden“, um Platz für zusätzliche Autobahnspuren zu schaffen, so die Duisburger Ortsgruppe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg