Freundlicher Kangal Levi tobt gerne mit anderen Hunden

Duisburg. Kangal Levi wartet im Tierheim Duisburg auf sein neues Zuhause. Der Rüde ist fröhlich, verspielt und aufgeschlossen – und unser Tier der Woche.

Unser Tier der Woche ist ein Riese auf vier Pfoten: Kangal-Rüde Levi kam im November 2022 als Fundtier ins Duisburger Tierheim und wartet seitdem dort auf ein liebevolles neues Zuhause. Kangals gelten oft als schwer vermittelbar, dabei spricht Levis Charme für ihn.

Kangal-Rüde Levi ist freundlich und aufgeschlossen

Zur Geschichte des Fundhunds kann das Tierheim nur Vermutungen anstellen. So ließ sein dickes Fell bei der Ankunft darauf schließen, dass er draußen lebte. Selbst bei Kälte schlafe der Kangal, dessen Rasse zu den Herdenschutzhunden zählt, noch immer lieber unter freiem Himmel als in seiner beheizten Hütte. Nicht zuletzt deshalb sucht das Team für ihn ein Zuhause mit großem Garten oder Grundstück.

Wer allerdings in Levi einen Wachhund vermutet, liegt falsch. Sein offenes, freundliches Wesen mache aus ihm eher einen „freundlichen Begleiter“ für den Alltag. Levi habe sich von Anfang an Mensch und Tier gegenüber aufgeschlossen gezeigt. Bei Hundebegegnungen wird aus dem vierbeinigen Riesen ein „absoluter Kindskopf“: „Egal ob Groß oder Klein, egal welche Signale sein Gegenüber sendet, er will stets Kontakt.“ Deshalb wäre Levi auch ein geeigneter Zweithund.

Levi wünscht sich klare Bezugsperson

Obwohl er sehr eigenständig sei, brauche er Zuwendung und Bezugspersonen, die sich viel mit ihm beschäftigen. Sie müssten auch mit der gelegentlichen Sturheit des Kangals klarkommen. Etwa beim Spaziergang: „Levi läuft zu jeder Schnupperstelle, markiert fleißig und würde wohl den ein oder anderen Sprint hinlegen, wäre da nicht ein Mensch am anderen Ende der Leine.“

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Mit der Leinenführigkeit hapere es noch ein wenig und auch die Grundkommandos habe Levi nicht gelernt. „Trotzdem bleibt er auch an der gespannten Leine freundlich, egal wer ihm begegnet.“

>> Fragebogen für Interessenten zum Download

Wer sich für Levi interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – entweder per Mail an info@duisburger-tierheim.de oder per ausreichend frankierter Post an: Tierschutzzentrum Duisburg e. V., Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, 47059 Duisburg. Danach nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Heims Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 0203 9355090.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg