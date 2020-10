Duisburg. Nach dem Tod einer 14-Jährigen in Duisburg wird ihr Freund als tatverdächtig dem Haftrichter vorgeführt. Staatsanwalt kritisiert Blog.

Ein 14-Jähriger, der verdächtigt wird, am Wochenende seine gleichaltrige Freundin umgebracht und den Leichnam versteckt zu haben, wird am Montag in Duisburg dem Haftrichter vorgeführt.

Für die weiteren Ermittlungen suchen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt nach einer Frau, mit der der Junge am Freitag nach der Tat Kontakt hatte. Mit ihr scheint er von Duisburg nach Düsseldorf gekommen zu sein.

Staatsanwaltschaft Duisburg: Anklage wegen Totschlags

Der zuständige Staatsanwalt Martin Mende sieht eine Anklage wegen Totschlags als möglich an. Aus Persönlichkeitsschutzgründen gehe man mit weiteren Informationen für die Öffentlichkeit aber sehr restriktiv um, Kindern und Jugendlichen würde zurecht ein hoher Schutz zustehen. „Wir geben auch keine Informationen zum Tatmotiv“, betont er.

Es spreche „einiges für eine Hauptverhandlung“, aber auch die werde nicht öffentlich sein und vor einer Jugendstrafkammer abgehalten. Bei einer Verurteilung wegen Totschlags drohen nach Jugendstrafrecht maximal zehn Jahre Haft.

Ein Blick in das Innere des Gebäudes, in dem die Leiche des Mädchens am Samstag gefunden wurde. Foto: David Young / dpa

Wenn der 14-Jährige in Untersuchungshaft komme, würde er nicht klassisch nach Hamborn gebracht, sondern in eine spezielle Jugend-Arrestanstalt. Erziehungsberechtigten steht bei minderjährigen Tatverdächtigen ein Anwesenheitsrecht bei allen Vernehmungen zu. Der Junge sei erst seit kurzem 14 und damit auch erst strafmündig.

Kritik an der Namensnennung der Jugendlichen in Blogs

Die Berichterstattung am Wochenende, insbesondere in einem Duisburger Nachrichten-Blog, hält Mende „für höchst verwerflich“. Hier wurden die vollen Namen der beiden zunächst noch vermissten Jugendlichen genannt. Sie gingen aus privaten Vermisstenanzeigen in den sozialen Netzwerken hervor. „Es ist aber ein Unterschied, ob man solche Namen privat nennt oder ob man sie öffentlich in Medien publiziert.“

Nach heftiger Kritik in den sozialen Medien hatte das Blog die Namen zumindest abgekürzt. Mende habe alle Vorgänge zur Kenntnis genommen und werde es „zu gegebener Zeit rechtlich würdigen“. Auch die Fotoauswahl in einigen Online-Portalen nannte er befremdlich: „Nicht alles, was man presserechtlich machen darf, muss man auch machen.“

Zeugenhinweise nimmt die Polizei 0203 280 0 entgegen..