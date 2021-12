Fremdes Geld abgeholt: Die Polizei sucht nach dieser Frau

Duisburg. Die Polizei fahndet mit zwei Fotos nach einer jungen Frau. Sie holte fremdes Geld in Bankfilialen in Oberhausen und Duisburg ab.

Die Polizei sucht mit Fotos, unter anderem aus einer Überwachungskamera, nach einer Frau, die in Bankfilialen in Oberhausen und Duisburg fremdes Geld abgeholt hat.

Nach Informationen der Ermittler verschaffte sich die Tatverdächtige unter anderem den Pin-Code für eine Geldsendung eines Anbieters für Echtzeit-Überweisungen aus dem Ausland nach Deutschland.

Noch bevor die eigentliche Empfängerin das Geld abrufen konnte, holte die Frau das Geld mit einem gefälschten Ausweis in Filialen in Oberhausen und auf dem Sonnenwall in der Duisburger Innenstadt ab.

Die Polizei Duisburg fragt: Wer kennt diese Frau? Foto: Polizei Duisburg

Die Kripo fahndet nun nach der Tatverdächtigen. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.

In Bankfilialen holte die Tatverdächtige das fremde Geld ab. Foto: Polizei Duisburg

