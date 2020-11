Die Taten, die einem 34-jährigen Meidericher vorgeworfen wurden, scheinen sinnlos und wären allenfalls durch den Alkohol zu erklären, den der Angeklagte offenbar reichlich konsumierte. Zwischen dem 8. und 10. Februar diesen Jahres soll er in einer Wohnung an der Bügelstraße in Duisburg gleich zwei Mal ein Feuer verursacht und einen Sicherungskasten zerlegt haben. Doch am Ende eines zweitägigen Verfahrens vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz blieb von diesen Vorwürfen nichts übrig.

Der Angeklagte hatte selbst angegeben, sich zur Tatzeit in der Wohnung aufgehalten zu haben. Der 52-jährige Wohnungsinhaber habe ihm dort für ein paar Tage Unterschlupf gewährt. Mit Brandstiftung habe er aber nichts zu tun. Allenfalls an den Sicherungskasten konnte sich der 34-Jährige vage erinnern.

Zeuge: „Ich kenne den Angeklagten überhaupt nicht.“

Der wichtigste Zeuge, nämlich der damalige Inhaber der Wohnung, war dem Prozess am ersten Verhandlungstag fern geblieben. Zur Fortsetzung erschien er und überraschte mit der Aussage: „Den Angeklagten kenne ich überhaupt nicht.“ Er habe diesen Mann nie beherbergt. Als er nach zweitägiger Abwesenheit in seine Wohnung zurück kehrte, sei das Schloss aufgebrochen gewesen, die Küche war wegen eines verbrannten Topfes völlig verrußt und an einer Badezimmertür gab es Brandspuren. „Vorher war die Wohnung ganz normal.“

Zumindest gegen diese Feststellung erhoben sämtliche beteiligten Juristen Einwände. Der Vorsitzende zweifelte, ob der verwahrloste Zustand der Wohnung an zwei Tagen entstanden sein könne. Und der Verteidiger gab mit Blick auf die Tatortfotos zu, so etwas in 40 Jahren Berufserfahrung noch nie gesehen zu haben. „Das war ja auch kein Museum“, schnappte der Zeuge zurück. Und gab zu, die Wohnung kurz nach dem Vorfall geräumt zu haben, um sich wegen seiner eigenen Alkohol- und Drogenprobleme in eine stationäre Therapie zu begeben.

Freispruch bei der Brandstiftung, Einstellung bei der Sachbeschädigung

Das Schöffengericht konnte nicht mehr aufklären, wer die Brandschäden denn nun tatsächlich verursacht hatte. In diesen Punkten wurde der Angeklagte frei gesprochen. Die Sachbeschädigung an den Stromkästen war zuvor eingestellt worden. Im Gegenzug verzichtete der 34-Jährige auf eine Entschädigung für die erlittene Untersuchungshaft.